Rama i shkruan ish-kryeministrit grek për Zvërnecin: Partia e re e ktheu një incident në çështje politike
Edi Rama i ka shkruar publikisht ish-kryeministrit të Greqisë Alexis Tsipras lidhur me dhunën e ndodhur në protestën në Zvërnec ku i lënduar mbeti dhe një shtetas grek, pjesë e minoritetit grek në vend.
Sipas kreut të qeverisë shqiptare, partia e re e formuar nga Tsipras, kontribuoi në transformimin e një incidenti të izoluar në një çështje me rëndësi të gjerë politike.
Më poshtë lexoni postimin e tij të plotë:
Shpresoj të jesh në formë të shkëlqyer.
Më fal që po të shqetësoj, por doja të ndaja habinë time se sa shpejt edhe partia juaj e re ka kontribuar në transformimin e një incidenti krejtësisht të izoluar në një çështje me rëndësi më të gjerë politike, duke shpërfillur faktet e vërtetuara ndërsa thekson gjysmë të vërtetat, të cilat shpesh janë forma më mashtruese e gënjeshtrës – veçanërisht kur janë të mbushura me nuanca nacionaliste, duhet ta them!
Incidenti i pafat dhe i keq në Zvërnec nuk ndodhi gjatë një proteste normale për të drejtat e pronës.
Ai ndodhi në një kontekst tensioni të shtuar të nxitur nga dezinformata të gjera, të shoqëruar nga përpjekje të përsëritura për të penguar aktivitetet e ligjshme të investitorëve privatë ndërkombëtarë me reputacion të lartë, të cilët operojnë në tokë private që e kanë fituar nga pronarë legjitimë që mbajnë tituj pronësie të vlefshëm, në përputhje të plotë me ligjin shqiptar.
Çdo dëmtim i çdo individi, shqiptar, grek apo jo, është i keqardhur.
Rrethanat u sqaruan shpejt, duke çuar në arrestimin e personelit të sigurisë private përgjegjës, revokimin e licencës së operimit të kompanisë së tyre dhe shkarkimin e drejtorit të policisë së Vlorës.
Çfarë më shumë do të prisje, Alexis, dhe çfarë masash shtesë do të kishe marrë si Kryeministër në këto rrethana?
Kujtesa ime sugjeron që, nëse qëndrimet tona do të kishin ndryshuar, përgjigjja juaj ka të ngjarë të kishte qenë shumë më pak vendimtare. Por kjo nuk është çështja.
Çështja është se nuk është as e drejtë dhe as e përgjegjshme të transformosh një incident të izoluar në provë të shkeljes së të drejtave të pakicave, të drejtave të pronës ose të sundimit të ligjit.
Përkundrazi, të vepruarit kështu është e padrejtë, e papërgjegjshme dhe në kundërshtim me vlerat evropiane që të dy pretendojmë se ndajmë.
Asnjë fushatë e ardhshme zgjedhore nuk mund ta justifikojë një sjellje të tillë, veçanërisht nga një parti e re që aspiron të përfaqësojë të majtën evropiane të shekullit të njëzet e një.
Angazhimi i Shqipërisë ndaj sundimit të ligjit, mbrojtjes së pronës dhe të drejtave të pakicave kombëtare nuk është çështje komoditeti politik.
Është një detyrim kushtetues, një angazhim evropian dhe një realitet i reflektuar në legjislacionin dhe institucionet tona.
Siç e kam theksuar në raste të mëparshme, përfshirë edhe kur iu përgjigja shqetësimeve tuaja në lidhje me rrugën evropiane të Shqipërisë në çështjet që përfshijnë grekët etnikë, pajtohem plotësisht se respekti për sundimin e ligjit është thelbësor.
Pikërisht për këtë arsye, megjithatë, faktet duhet të përcaktohen nga institucionet dhe gjykatat kompetente, jo nga deklaratat politike të lëshuara nga një vend tjetër dhe të formësuara nga konsiderata politike të brendshme.
Pakica Kombëtare Greke në Shqipëri është një thesar që e vlerësoj jashtëzakonisht shumë.
Ai gëzon të drejta dhe mbrojtje që nuk janë as më shumë e as më pak se ato që gëzojnë të gjithë qytetarët shqiptarë dhe unë punoj çdo ditë për t’i forcuar ato, falë edhe bashkëpunimit të ngushtë me qeverinë greke.
Kjo është arsyeja pse besoj se do të bini dakord që marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë mbështeten më mirë në fakte sesa në supozime dhe me respekt për sundimin e ligjit dhe institucionet e vendeve fqinje në vend të spekulimeve politike.
Duke ju uruar suksese në zgjedhjet e ardhshme, shpresoj sinqerisht që partia juaj e re do të tregojë se lëvizjet e reja politike nuk kanë nevojë të bien në të njëjtat modele të njohura të debatit publik, duke përfshirë tundimin për të mbledhur mbështetësit rreth flamurit përmes përfundimeve të nxituara rreth fqinjëve dhe institucioneve të tyre sovrane.
Në fund të fundit, Evropa ka nevojë për më pak reflekse nga e kaluara dhe më shumë besim në fakte, institucione dhe marrëdhënie të fqinjësisë së mirë. Gjithë të mirat miku im i vjetër. /Telegrafi/