Prattipati në veri, bisedon për gjendjen aktuale me kryetarët e komunave dhe përfaqësues të tjerë
E Ngarkuara me Punë në Ambasadën e SHBA-së në Kosovë, Anu Prattipati vizitoi sot veriun e Kosovës dhe u takua me kryetarët e komunave me shumicë serbe dhe përfaqësues të tjerë, njoftoi Ambasada.
Ambasada e SHBA-së tha bëri të ditur se në Zveçan, Prattipati u takua me kryetarin Miloviq e Leposavqiit për të diskutuar zhvillimin lokal dhe mundësitë e bashkëpunimit.
“Ndërsa në Leposaviq, e Ngarkuara me Punë u takua me kryetarin Todiq për të diskutuar zhvillimin ekonomik dhe vizitoi Kantinën Lakiceviq për të dëgjuar nga pronarët e saj mbi rolin që luajnë bizneset në krijimin e vendeve të punës dhe mbështetjen e prosperitetit rajonal”, thuhet në njoftimin e Ambasadës së SHBA-së në Kosovë. /Telegrafi/