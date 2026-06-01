Në Uashington diskutohet njohja e Kosovës nga Greqia, AARC zhvillon takim me kongresisten Malliotakis
Këshilli për Marrëdhënie Shqiptaro-Amerikane (AARC) ka zhvilluar një takim me kongresisten amerikane me prejardhje greke, Nicole Malliotakis, ku janë diskutuar një sërë çështjesh që lidhen me Ballkanin Perëndimor dhe komunitetin shqiptaro-amerikan.
Lajmi është bërë i ditur nga presidenti i AARC-së, Martin Vulaj, i cili njoftoi se gjatë takimit është vënë theksi te rëndësia e forcimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Greqisë, si dhe nevoja për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, me synimin për të arritur njohjen formale të Kosovës nga Greqia.
“Një nga temat kryesore të diskutimit ishte forcimi i marrëdhënieve mes Greqisë dhe Kosovës dhe inkurajimi i bashkëpunimit më të ngushtë që në të ardhmen mund të çojë drejt njohjes zyrtare të Kosovës nga Greqia”, thuhet në njoftimin e AARC-së.
Përfaqësuesit e organizatës ngritën gjithashtu shqetësimet lidhur me të drejtat dhe statusin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, duke nënvizuar rëndësinë e angazhimit të vazhdueshëm amerikan dhe monitorimit të zbatimit të Marrëveshja Kornizë e Ohrit. Në takim u diskutua edhe lëvizja studentore në vend dhe kërkesat e saj për llogaridhënie institucionale.
Sipas njoftimit, kongresistja Malliotakis shfaqi interes të veçantë për zhvillimet rajonale, duke parashtruar pyetje rreth vendeve më pro-amerikane në Ballkan, ndikimit rus dhe kinez, si dhe mënyrës se si Serbia ushtron ndikimin e saj në rajon.
“Ne theksuam se Kosova mbetet një nga shoqëritë më pro-amerikane në botë, ndërsa Shqipëria dhe komunitetet shqiptare në Maqedoninë e Veriut dhe Mal të Zi kanë dëshmuar vazhdimisht mbështetje të fortë për Shtetet e Bashkuara dhe aleancën transatlantike”, thuhet më tej në deklaratë.
Përfaqësuesit e AARC-së diskutuan edhe përpjekjet e Serbisë për të ushtruar ndikim politik, ekonomik, mediatik dhe të sigurisë në vende të ndryshme të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Bosnje e Hercegovinën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën.
Delegacioni i AARC-së në këtë takim u udhëhoq nga kryetari Eli Rusi dhe përfshinte nënkryetarin Tony Marke, sekretarin Burim Rexhaj, anëtarët e bordit Agim Jusufi dhe Vehbi Bajrami, si dhe mbështetës të tjerë të organizatës.