Të paktën 3,433 të vrarë në sulmet izraelite në Liban që nga 2 marsi, thotë Ministria e Shëndetësisë
Të paktën 3,433 persona janë vrarë dhe 10,395 janë plagosur në sulmet izraelite në Liban që nga 2 marsi, tha Ministria e Shëndetësisë libaneze në një përditësim sot.
Nga ky total, të paktën 21 u vranë në 24 orët e fundit, sipas ministrisë së Shëndetësisë, transmeton Telegrafi.
Ministria e Shëndetësisë libaneze nuk bën dallim midis civilëve dhe luftëtarëve në numrin e viktimave.
Por tha të shtunën se të paktën 240 nga të vrarët ishin fëmijë, 326 ishin gra dhe 127 të tjerë ishin punonjës të kujdesit shëndetësor.
Një armëpushim i ndërmjetësuar nga SHBA-të midis Izraelit dhe Libanit hyri në fuqi në mesnatë më 17 prill.
Atë ditë, numri i përgjithshëm i njerëzve të vrarë nga sulmet izraelite në vend që nga 2 marsi ishte 2,294, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit.
Më shumë se 1,100 persona janë vrarë që atëherë, tregojnë shifrat e ministrisë.
Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) kanë vazhduar të sulmojnë ato që i kanë quajtur objektiva të Hezbollahut në Liban gjatë armëpushimit aktual, ndërsa grupi militant shiit libanez ka thënë se po sulmon forcat izraelite në përgjigje të sulmeve të vazhdueshme të IDF-së.