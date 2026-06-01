Trump thotë se nuk ka dëgjuar nga Irani për pezullimin e bisedimeve të paqes
Donald Trump i ka thënë NBC se nuk ka dëgjuar nga Irani për raportet se po pezullojnë bisedimet e paqes.
"Është një gjë e përshtatshme për t'u thënë, sepse ata janë negociatorë më të mirë sesa luftëtarë", tha ai në një telefonatë të shkurtër me NBC News.
"Kjo nuk do të thotë që ne do të shkojmë dhe do të fillojmë të hedhim bomba kudo atje", shtoi Trump, transmeton Telegrafi.
Presidenti tha gjithashtu se mendon se "kemi folur shumë" dhe se "heshtja do të ishte shumë mirë".
Agjencia e lajmeve Tasnim raportoi më parë se negociatorët iranianë do të ndalonin "bisedimet dhe shkëmbimin e mesazheve përmes ndërmjetësve".
Agjencia raportoi gjithashtu se Irani kishte ndërmarrë hapa për të bllokuar plotësisht Ngushticën e Hormuzit dhe se Ngushtica Bab al Mandeb, e cila lidh Detin e Kuq me Gjirin e Adenit dhe Oqeanin Indian, do të ishte në shënjestër.