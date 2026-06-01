Franca 'ndalon' përfaqësuesit e qeverisë izraelite nga ekspozita e mbrojtjes
Franca u ka ndaluar përfaqësuesve të qeverisë izraelite të marrin pjesë në ekspozitën e mbrojtjes Eurosatory në Paris këtë muaj, ka pohuar ministria e Mbrojtjes e Izraelit.
Parisi thuhet gjithashtu se u ka ndaluar prodhuesve izraelitë të armëve të ekspozojnë çdo sistem tjetër përveç "produkteve të mbrojtjes ajrore", transmeton Telegrafi.
Franca, e cila mban lidhje të ngushta me Libanin, ka thirrur një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, i cili do të zhvillohet më vonë sot, për shkak të situatës.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se "asgjë nuk e justifikon" dhunën në Liban, dhe pretendon se e ka diskutuar çështjen me presidentin e SHBA-së.
Komanda qendrore ushtarake e Iranit ka kërcënuar të sulmojë Izraelin verior nëse Bejruti goditet nga sulmet izraelite. /Telegrafi/