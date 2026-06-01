Kryeministri i Izraelit urdhëron sulme në periferi të Bejrutit, ndërsa konflikti me Hezbollahun përshkallëzohet
Kryeministri i Izraelit ka urdhëruar sulme në periferitë jugore të kryeqytetit të Libanit, Bejrut, ndërsa konflikti i tij me grupin e armatosur Hezbollah të mbështetur nga Irani përshkallëzohet.
Benjamin Netanyahu tha se "objektivat terroriste" në fortesën e Hezbollahut, Dahieh, do të goditen në përgjigje të sulmeve të tij me raketa dhe dronë ndaj civilëve izraelitë dhe shkeljeve të tjera të një armëpushimi të shpallur në prill, që nuk ka arritur t'i japë fund luftimeve.
Menjëherë pas kësaj, pati bllokime trafiku në rrugët jashtë periferive, ndërsa shumë familje u përpoqën të iknin në siguri, transmeton Telegrafi.
Një zyrtar i lartë i qeverisë libaneze tha se po mbështetej në përpjekjet e ndërmjetësimit të SHBA-së, për të ushtruar presion mbi Izraelin që të ndalonte shkeljet e veta dhe të parandalonte viktima të mëtejshme civile.
Të dielën, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, i propozoi Netanyahut dhe presidentit të Libanit një plan për "ulje graduale të tensioneve", sipas një zyrtari amerikan.
Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar të hënën në mëngjes, kryeministri izraelit dhe Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, thanë se kishin urdhëruar sulme në Dahieh "pas shkeljeve të përsëritura dhe të vazhdueshme të armëpushimit në Liban nga organizata terroriste Hezbollah dhe sulmeve të saj kundër civilëve dhe qyteteve tona".
"Dahieh në Bejrut nuk është ndryshe nga komunitetet në Izraelin verior - nëse nuk ka qetësi në veri, nuk do të ketë qetësi as në Bejrut", paralajmëroi Katz.
Më vonë, ushtria izraelite urdhëroi banorët e Dahieh të evakuoheshin për sigurinë e tyre, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Familjet në makina të mbushura me valixhe, batanije dhe çfarëdo sendesh që mund të mbanin, vërshuan nga periferitë në përgjigje të deklaratës së Netanyahut dhe Katz, duke u bashkuar me mijëra njerëz që iknin drejt maleve ndërsa frika e dhunës së mëtejshme rritej.
Dy prindër dhe dy fëmijët e tyre u shtrydhën në një skuter të vetëm. Automjete të tjera transportonin disa breza të ngjeshur së bashku, me foshnje të ulura në prehrin e prindërve të tyre, duke mbajtur lodra të vogla ndërsa zvarriteshin nëpër bllokimin e trafikut.
Pak shoferë donin të ndalonin dhe të flisnin, të shqetësuar se mos pengonin trafikun dhe të përqendruar në arritjen e sigurisë.
Por pothuajse të gjithë ata që ngadalësuan mjaftueshëm për të folur thanë se ishin të përgatitur të qëndronin pranë Hezbollahut, ndërsa bënin gjithashtu gjithçka që mundnin për të mbrojtur të dashurit e tyre nga kërcënimi i sulmeve të mëtejshme izraelite.
Ushtria izraelite ka goditur Bejrutin dy herë që kur armëpushimi midis Izraelit dhe Libanit hyri në fuqi më 16 prill, së fundmi të enjten.
Por kjo është një reduktim i madh në krahasim me atë që ndodhi më parë, me raportet se Shtëpia e Bardhë ka ushtruar presion mbi Izraelin për të kufizuar veprimet e tij ushtarake në Bejrut për të shmangur rrezikimin e përpjekjeve për të arritur një marrëveshje më të gjerë për t'i dhënë fund luftës midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit.
Irani, i cili prej kohësh i ka ofruar Hezbollahut mbështetje të konsiderueshme ideologjike, ushtarake dhe financiare, ka thënë se çdo marrëveshje duhet të përfshijë edhe paqen në Liban.
"Armëpushimi midis Iranit dhe SHBA-së është pa dyshim një armëpushim në të gjitha frontet, përfshirë Libanin. Shkelja e tij në një front është një shkelje e armëpushimit në të gjitha frontet", tha të hënën Ministri i Jashtëm, Abbas Araghchi.
Libani u përfshi në luftë më 2 mars, kur Hezbollahu lëshoi raketa në Izrael në hakmarrje për një sulm izraelit që vrau udhëheqësin suprem të Iranit.
Izraeli u përgjigj me një fushatë ajrore në të gjithë Libanin dhe një pushtim tokësor në jug, i cili është përshkallëzuar në javët e fundit, edhe pse sulmet në Bejrut janë bërë shumë më pak të shpeshta.
Në Libanin jugor të hënën, dy burra u vranë në një sulm ajror izraelit në fshatin Zebdine, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve shtetërore. Pesë persona të tjerë u vranë në një sulm në qytetin e afërt Kfar Sir gjatë natës, tha ajo.
Ndërkohë, ushtria izraelite tha se një nga ushtarët e saj u vra në luftime në Libanin jugor. Mediat izraelite raportuan se ai vdiq në një sulm me dron.
Të paktën 3,433 persona janë vrarë në Liban që nga fillimi i luftës, sipas ministrisë së shëndetësisë të vendit. Shifrat e saj nuk bëjnë dallim midis luftëtarëve dhe civilëve.
Izraeli thotë se 24 ushtarë të saj dhe katër civilë izraelitë janë vrarë gjatë së njëjtës periudhë në të dyja anët e kufirit.
Me një marrëveshje SHBA-Iran që ende po rezulton e pamundur, përmbajtja ndaj veprimeve në Bejrut duket se, të paktën për momentin, është hequr. /Telegrafi/