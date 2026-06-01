Irani po kërcënon një tjetër ngushticë të rëndësishme, ja pse kjo ka rëndësi
Irani dhe aleatët e tij po shqyrtojnë "aktivizimin e fronteve të tjera", përfshirë ngushticën Bab al-Mandab, në përgjigje të sulmeve të Izraelit ndaj Libanit, raportuan mediat iraniane të hënën.
Mbyllja e rrugës ujore strategjike mund të prishë ndjeshëm tregtinë globale dhe të trondisë më tej tregjet e naftës. Çmimet e naftës u rritën ndjeshëm pas lajmit, transmeton Telegrafi.
Bab al-Mandeb ndodhet në skajin jugor të Detit të Kuq dhe është një portë hyrëse kritike për në Kanalin e Suezit, duke lidhur Evropën dhe Azinë përmes një prej rrugëve më të ngarkuara të transportit detar në botë.
Vetëm 29 kilometra e gjerë në pikën e saj më të ngushtë, është vendi ku anijet janë sulmuar më parë nga rebelët Huthi të Jemenit të mbështetur nga Irani.
Në fund të vitit 2023, militantët Huthi filluan të sulmonin anijet tregtare që kalonin nëpër ngushticë në hakmarrje për luftën e Izraelit në Gaza.
Sulmet i shtynë kompanitë e transportit detar të përdorin një rrugë më të gjatë, duke shtuar javë në udhëtime dhe duke i detyruar ato të shpenzojnë më shumë për karburant, sigurime dhe paga të detarëve.
Pothuajse 15% e tregtisë globale detare kalon nëpër Bab al-Mandab. Ndërprerjet e mëparshme të transportit detar midis viteve 2023 dhe 2025 kanë kushtuar ndoshta rreth 20 miliardë dollarë në vit, sipas vlerësimeve të industrisë.
Megjithatë, ngushtica ka mbetur kryesisht e lundrueshme gjatë gjithë luftës aktuale, duke ruajtur një rrugë kritike eksporti për Arabinë Saudite, eksportuesin më të madh të naftës bruto në botë, pasi Irani në fakt e mbylli Ngushticën e Hormuzit.
Houthit e Jemenit ende nuk kanë komentuar mbi raportet iraniane. Por në mars, Mohammed Mansour, zëvendësministër i informacionit në qeverinë rebele Houthi, i tha CNN se mbyllja e Bab al-Mandab "është një opsion i zbatueshëm dhe pasojat do të përballohen nga agresorët amerikanë dhe izraelitë". /Telegrafi/