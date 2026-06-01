Odegaard godet policin me top në kokë gjatë paradës, reagimi i tij bëhet viral
Kapiteni i Arsenalit dhe i përfaqësueses së Norvegjisë, Martin Odegaard, u bë protagonist i një momenti argëtues gjatë paradës festive të klubit londinez, pasi goditi pa dashje një polic në kokë me top.
Pamjet e incidentit u përhapën me shpejtësi në rrjetet sociale, duke u bërë virale dhe duke shkaktuar të qeshura te mijëra tifozë.
Në video shihet Odegaard duke reaguar me humor pas ngjarjes, ndërsa polici e priti situatën me sportivitet.
Martin Ødegaard accidentally hitting a policeman on the head when heading a ball off the parade bus yesterday… 🤣🚔 pic.twitter.com/IOXLsLIfKE
— DailyAFC (@DailyAFC) June 1, 2026
Pas goditjes së pavullnetshme, mesfushori norvegjez u fsheh me shaka brenda autobusit që po qarkullonte nëpër rrugët e Londrës gjatë festimeve të Arsenalit.
Fatmirësisht, incidenti nuk pati asnjë pasojë dhe mbeti thjesht një moment simpatik që i dha edhe më shumë ngjyra festës së “Topçinjve”.
Kujtojmë se Arsenali arriti të shpallet kampion i Anglisë për herë të parë pas 22 vitesh pritje, ndërsa sezoni u mbyll me zhgënjim në finalen e Ligës së Kampionëve, ku londinezët u mposhtën nga Paris Saint-Germain. /Telegrafi/