Arsenali gati të shpenzojë miliona për tre transferime të mëdha
Arsenali ka nisur tashmë përgatitjet për afatin kalimtar veror, me të paktën tri afrime që pritet të realizohen në “Emirates Stadium”, sipas gazetarit të njohur të transferimeve, Fabrizio Romano.
Sipas raportimeve, prioriteti kryesor i londinezëve është transferimi i një krahu ofensiv të nivelit të lartë, ndërsa një mesfushor dhe një mbrojtës i djathtë konsiderohen gjithashtu afrime pothuajse të sigurta gjatë verës.
Situata sa i përket sulmuesit qendror do të vlerësohet veçmas gjatë zhvillimit të afatit kalimtar, në varësi edhe të largimeve të mundshme në repartin ofensiv.
Këto plane përforcojnë deklaratat e trajnerit Mikel Arteta, i cili pas humbjes në finalen e Ligës së Kampionëve ndaj Paris Saint-Germain theksoi se klubi duhet të jetë “shumë, shumë ambicioz, shumë i shpejtë dhe shumë i zgjuar” në tregun e transferimeve.
Arteta beson se skuadra ka nevojë për përforcime të rëndësishme për të konkurruar në mënyrë më efektive me elitën evropiane në sezonin e ardhshëm.
Për të financuar një pjesë të investimeve të planifikuara, Arsenali pritet të gjenerojë të ardhura edhe nga shitja e disa lojtarëve.
Mes emrave që mund të largohen gjatë verës përmenden Gabriel Martinelli, Leandro Trossard dhe Gabriel Jesus.
Ndërkohë, të ardhurat e klubit për këtë sezon parashikohet të afrohen në 770 milionë euro, duke i dhënë Arsenalit fuqi të konsiderueshme financiare për të vepruar shpejt sapo të identifikohen objektivat e duhur në afatin kalimtar. /Telegrafi/