Joao Pedro nuk do të largohet, Chelsea i vendos një çmim tejet të lartë
Sulmuesi i Chelseat, Joao Pedro, pritet të vazhdojë karrierën në “Stamford Bridge” edhe sezonin e ardhshëm, pasi spekulimet për një transferim të mundshëm te Barcelona kanë filluar të zbehen.
24-vjeçari brazilian ishte përfolur gjatë javëve të fundit si një objektiv i klubit katalanas, por raportimet e fundit sugjerojnë se një marrëveshje është bërë shumë e vështirë për t’u realizuar për shkak të kërkesave financiare të Chelseat.
Sipas ESPN, klubi londinez i ka vendosur sulmuesit një çmim prej rreth 120 milionë eurosh, shifër që aktualisht konsiderohet e papërballueshme për Barcelonën. Raportet e mëhershme kishin sugjeruar se negociatat mund të zhvilloheshin rreth vlerës së 100 milionë eurove, por vlerësimi i lojtarit është rritur ndjeshëm.
Si pasojë, Joao Pedro pritet të mbetet pjesë e Chelseat edhe për sezonin e ardhshëm, me drejtuesit e klubit që vazhdojnë ta konsiderojnë atë një nga elementet kryesore të projektit të tyre.
Braziliani pati një sezon individual mjaft pozitiv, duke realizuar 20 gola dhe gjashtë asistime në 53 paraqitje në të gjitha garat.
Megjithatë, forma e tij e mirë nuk mjaftoi për të shmangur një sezon zhgënjyes për Chelsean, i cili e mbylli kampionatin në vendin e dhjetë në Liga Premier dhe mbeti jashtë garave evropiane.
Për momentin, gjithçka tregon se Joao Pedro do të vazhdojë të jetë pjesë e skuadrës londineze, ndërsa interesimi i Barcelonës duket se është ftohur ndjeshëm për shkak të kostos së lartë të transferimit. /Telegrafi/