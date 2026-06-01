Shpërthim masiv në fabrikën e fishekzjarreve në Maltë, dy të lënduar
Një shpërthim masiv në fabrikën e fishekzjarrëve në Maltë shkatërroi plotësisht objektin, duke dërguar valë tronditëse në të gjithë vendin.
Incidenti la të lënduar dy persona dhe shkaktoi dëme të mëdha strukturore.
Forca e shpërthimit dërgoi tymin mijëra metra në ajër, i dukshëm nga pothuajse çdo pikë e ishullit.
Shërbimet e emergjencës dhe policia nxituan në vendngjarje dhe konfirmuan se të gjithë punëtorët e fabrikës dhe banorët afër saj ishin të sigurt.
Megjithatë, dy fermerë, të moshës 47 dhe 67 vjeç, të cilët po punonin fushat pranë kompleksit, u shtruan në spital dhe u trajtuan për shok dhe lëndime të lehta.
Ndryshe, incidenti i ka sjellë kujtime të hidhura komunitetit vendas.
E njëjta fabrikë shpërtheu tetë vjet më parë në maj 2018, duke lënë dy burra të lënduar rëndë. /Telegrafi/