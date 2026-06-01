Çfarë mund të mbillni në qershor: Perimet, frutat dhe lulet që japin rendiment të shkëlqyer edhe tani
Shumë kultura rriten më shpejt pikërisht gjatë qershorit, ndërsa me ujitje dhe kujdes të rregullt mund të siguroni një kopsht të harlisur gjatë gjithë verës
Muajt e verës shpesh krijojnë përshtypjen se sezoni i kopshtarisë tashmë është në kulm dhe se të gjitha punët e rëndësishme rreth mbjelljes kanë përfunduar prej kohësh. Megjithatë, qershori është pikërisht periudha e vitit kur shumë kopshtarë e kuptojnë se ende ka kohë të mjaftueshme për të nisur një cikël të ri mbjelljeje, madje edhe për të siguruar rendiment të pasur.
Me ditë më të gjata dhe me temperatura më të larta të tokës dhe ajrit, bimët në këtë periudhë kanë kushte shumë të mira për rritje. Megjithatë, bashkë me ngrohtësinë vjen edhe sfida tjetër: toka e humb më shpejt lagështinë, ndaj ujitja e rregullt është po aq e rëndësishme sa edhe vetë mbjellja.
Pikërisht për këtë arsye, qershori kërkon pak më shumë kujdes, por në këmbim ofron rritje të shpejtë dhe fillim të fuqishëm për shumë kultura, transmeton Telegrafi.
Pse qershori është ende muaj i mirë për mbjellje
Edhe pse shpesh mendohet se pranvera është periudha kryesore për kopshtari, qershori ka një përparësi të veçantë: nxehtësinë e qëndrueshme, e cila përshpejton mbirjen dhe zhvillimin e bimëve.
Shumë lloje perimesh dhe lulesh pikërisht në këtë kohë përparojnë më shpejt, me kusht që të kenë ujë të mjaftueshëm dhe tokë të përgatitur mirë.
Ekspertët theksojnë se ky është moment ideal për mbjellje të drejtpërdrejtë në ambient të hapur, por edhe për mbjelljen e fidanëve të rinj që më parë janë rritur në sera ose në saksi. Në këtë mënyrë, kopshti mund të plotësohet, ndërsa sezoni të zgjatet deri në vjeshtë.
Perimet që mund të mbillen në qershor
Qershori është befasueshëm i pasur sa i përket perimeve që mund të mbillen, ndërsa shumë kultura mund të japin rendiment të shpejtë dhe të qëndrueshëm nëse mbillen në kohë.
Ndër zgjedhjet më të zakonshme janë:
• misri i ëmbël
• perime me gjethe të gjelbra dhe krokante
• qepa e njomë
• brokoli, sidomos varietetet e vona
• finoku
• bizelet
• kungulleshkat
• kungujt, si afati i fundit për mbjellje
Këto bimë në përgjithësi e duan ngrohtësinë, por kërkojnë edhe ujitje të rregullt, sepse thatësira në këtë periudhë mund ta ngadalësojë rritjen e tyre. Vëmendje e veçantë rekomandohet te kungulleshkat dhe kungujt, të cilët rriten shpejt, por janë të ndjeshëm ndaj mungesës së lagështisë.
Frutat që mund të mbillen gjatë qershorit
Edhe pse zgjedhja e frutave është më e kufizuar sesa në pranverë, qershori ende ofron mundësi për mbjellje të suksesshme, sidomos kur bëhet fjalë për bimë që më parë janë nisur në ambiente të mbyllura.
Në këtë periudhë mund të mbillen pjeprat, sidomos si fidanë në sera ose në kushte të mbrojtura.
Pjepri kërkon vend të ngrohtë, me diell dhe të mbrojtur, ndërsa suksesi varet shumë nga ujitja e duhur dhe nga zgjedhja e varietetit që i përshtatet kushteve lokale.
Lulet që i japin ngjyrë kopshtit veror
Qershori është ideal për plotësimin e kopshtit dhe të ballkoneve me lule verore, veçanërisht me ato lloje që rriten shpejt dhe lulëzojnë gjatë. Pikërisht në këtë kohë mbillen lulet që do të sigurojnë ngjyra gjatë fundit të verës dhe në vjeshtë, kur shumë bimë të tjera e përfundojnë lulëzimin.
Më shpesh mbillen:
• bimët dekorative njëvjeçare
• lobelia për saksi dhe shporta të varura
• bimët shumëvjeçare, si geraniumi rezistent
• lulet aromatike të natës, si mattiola
• nerine, për lulëzim vjeshtor
Këto bimë vijnë veçanërisht në shprehje në saksi, jardiniere dhe shporta të varura, ku formojnë shpejt një pamje të pasur dhe plot ngjyra.
Çfarë duhet të keni parasysh gjatë qershorit
Edhe pse qershori është muaj shumë i përshtatshëm për mbjellje, ekspertët paralajmërojnë se nuk është ideal për të gjitha llojet e bimëve. Fidanët me rrënjë të zhveshura dhe disa lloje pemësh pranohen më vështirë në këtë periudhë për shkak të temperaturave të larta dhe tharjes më të shpejtë të tokës.
Nga ana tjetër, bimët në saksi mund të mbillen me sukses gjatë gjithë sezonit, me kusht që të ujiten rregullisht dhe të mbrohen nga nxehtësia ekstreme.
Si të ketë sukses kopshti edhe gjatë ditëve të nxehta
Çelësi i suksesit në qershor qëndron në ekuilibrin midis nxehtësisë dhe lagështisë. Edhe pse temperaturat e larta ndihmojnë rritjen, ato njëkohësisht mund ta ngadalësojnë zhvillimin nëse toka bëhet e thatë.
Prandaj, ujitja e rregullt, sidomos e bimëve të reja dhe e kulturave të sapombjella, është vendimtare për një rendiment të mirë.
Pikërisht ky kujdes gjatë ditëve më të nxehta shpesh bën dallimin midis një kopshti mesatar dhe një kopshti të harlisur që vazhdon të japë fryte deri në vjeshtë.
Qershori, ndonëse ndodhet në mes të vitit, për kopshtarët në të vërtetë përfaqëson një fillim të ri. Është muaji kur gabimet e mëhershme ende mund të korrigjohen, por edhe një mundësi që kopshti të pasurohet me bimë që do ta tregojnë potencialin e tyre të plotë më vonë. /Telegrafi/