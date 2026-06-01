Rumania konfirmon se një ndërtesë banimi u godit nga një dron rus Geran-2
Një raport teknik përfundimtar nga specialistët rumunë ka konfirmuar se droni që u rrëzua në një ndërtesë banimi në qytetin e Galațit natën e 29 majit ishte një dron rus Geran-2.
Sipas The Insider, duke cituar Presidentin rumun Nicușor Dan, ekspertët arritën në këtë përfundim bazuar në një kombinim provash teknike, përcjell Telegrafi.
Dan deklaroi se hetuesit gjetën fragmente që mbanin mbishkrimin "ГЕРАН-2" në cirilik.
Komponentët elektronikë të dronit, sistemet e navigimit, modulet e kontrollit, motori dhe elementët strukturorë u gjetën të jenë identikë ose pothuajse identikë me ato të gjetura më parë nga dronë të tjerë Geran-2.
Analiza zbuloi gjithashtu shenja prodhimi, materiale dhe karakteristika të karburantit që përputheshin.
"Fakti që një fluturake e tillë goditi një ndërtesë banimi në Rumani, duke shkaktuar lëndime dhe dëme materiale, është një çështje jashtëzakonisht serioze dhe Rusia është përgjegjëse e vetme për të", tha Dan.
Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român.
Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice.
Ai shtoi se gjetjet e hetimit do të ndahen me aleatët e Rumanisë dhe me strukturat përkatëse të NATO-s dhe Bashkimit Evropian.
Siç është raportuar më parë, natën e 29 majit, një dron u rrëzua në një ndërtesë apartamentesh në Galați, një qytet në Rumaninë lindore pranë kufirit ukrainas. Një djalë 14-vjeçar dhe një grua pësuan lëndime.
Në përgjigje të incidentit, disa avionë luftarakë të NATO-s u ngritën mbi zonën e Galațit.
Presidenti Nicușor Dan më pas njoftoi mbylljen e konsullatës ruse në Konstancë dhe shpalli konsullin rus person non grata.
Volodymyr Zelensky deklaroi se Ukraina do të mbështeste Rumaninë pas sulmit me dron rus në ndërtesën e banimit dhe do të ndihmonte në forcimin e mbrojtjes së hapësirës së saj ajrore. /Telegrafi/