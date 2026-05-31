Zelensky: Mundësi për negociata me Rusinë para dimrit
Rusia po humbet gradualisht iniciativën në fushën e betejës, duke krijuar një mundësi për një zgjidhje diplomatike të luftës.
Sipas presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, aktualisht ekziston një dritare mundësie për negociata.
Zelensky e bëri deklaratën në një intervistë me CBS News.
Sipas Zelensky, Rusia filloi të humbiste iniciativën në fushën e betejës në dhjetor 2025, dhe ai e ndau këtë vlerësim me partnerët amerikanë, transmeton Telegrafi.
"U thashë atyre në janar, mendoj se kemi dritare për negociata, sepse çdo muaj ata do të humbasin gjithnjë e më shumë njerëz, dhe ata do të humbasin, për shkak të këtyre arsyeve, ata do të humbasin iniciativën në fushën e betejës", tha Zelensky.
Ai shtoi se gjatë muajit të kaluar, armiku nuk kishte qenë në gjendje të pushtonte më shumë territor sesa forcat ukrainase kishin arritur të çlironin.
"Pra, tani kemi këtë periudhë kohore para dimrit. Pra, mendoj se në dimër - kemi, para dimrit, duhet të gjejmë një mënyrë, mënyrë diplomatike, për t'u ulur dhe për të folur", deklaroi Zelensky. /Telegrafi/