Zelensky ende pret Witkoff dhe Kushner në Kiev: Ata nuk kanë qenë kurrë këtu
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky shpreson për mbërritjen e përfaqësuesve amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner në Kiev brenda dy javësh.
Presidenti u pyet se kur dëgjoi për herë të fundit nga të dërguarit e paqes të Donald Trump dhe nëse ata do të vinin ndonjëherë në Kiev.
"Po, ne mbështetemi që ata të vijnë në Kiev. Shpresoj që ata të gjejnë një mundësi për të ardhur këtu brenda dy javësh. Por të paktën kam marrë një mesazh të tillë nga grupi im negociator, ata më thanë se kishin kontakte me Steve dhe Jared, dhe thanë se janë të gatshëm të vijnë në Ukrainë dhe të flasin, nëse, sigurisht, nëse - gjithmonë nëse... Dhe sot, 'nëse', do të thotë Lindja e Mesme", shtoi ai.
Siç deklaroi Zelensky, "ne duhet të shohim ekipin negociator amerikan në Ukrainë", transmeton Telegrafi.
"Ata nuk kanë qenë kurrë këtu. Mendoj se është e rëndësishme, jo [vetëm] për ne. Është e dobishme për ta që të kuptojnë, të shohin, të shohin njerëzit, se jeta e tyre po vazhdon, por ne duam ta ndalojmë këtë luftë. Kjo ka për qëllim të ndalojë Rusinë. Ata kanë qenë disa herë në Moskë. E thashë më parë për këtë, nëse duan të shkojnë këtë herë në Moskë, duhet të vijnë në Kiev dhe pastaj të shkojnë në Moskë. Mendoj se do të jetë e dobishme", shtoi presidenti. /Telegrafi/