Kush qëndron pas përpjekjeve të dyshuara për sabotim që synojnë marinën gjermane?
Numri i incidenteve të dyshuara të sabotimit që ndikojnë në marinën gjermane është në rritje.
Që nga fillimi i vitit 2025, janë zbuluar gjithsej dhjetë akte të mundshme sabotimi, sipas CORRECTIV.
Pyetja është, kush qëndron pas tyre?
Kohët e fundit, në fund të shkurtit 2026, një çarje me gjerësi dy centimetra thuhet se u zbulua rastësisht në linjën e karburantit të fregatës "Rheinland-Pfalz" në Wilhelmshaven.
Bundeswehr supozon se dëmi ishte i qëllimshëm, raportoi CORRECTIV.
“Në parim, mund të konfirmojmë se situata e kërcënimit për njësitë detare në kantieret detare, si dhe anijet detare në ndërtim e sipër, ka ndryshuar si rezultat i disa rasteve të dyshuara të sabotimit”, tha një zëdhënës i Bundeswehr-it.
Rasti iu raportua autoriteteve hetimore në mars, por hetimi u pushua më vonë, sipas zyrës së prokurorit publik në Oldenburg.
Nuk ishte e mundur të përcaktohej nëse shkaku ishte dëmtim i qëllimshëm, apo një defect.
Raste të tjera të mundshme sabotimi
Një tjetër rast i dyshuar për sabotim ndodhi gjatë një inspektimi në kantierin detar Blohm+Voss në portin e Hamburgut në janar 2025.
Në anijen luftarake "Emden", në dhomën e motorëve u gjetën disa kilogramë material që mund të kishte shkaktuar dëme të konsiderueshme - një lloj rëre e trashë që përdoret për të pastruar sipërfaqet e anijeve, raportoi Tagesschau.
Departamenti i hetimit penal të Hamburgut dhe zyra e prokurorit publik deklaruan se me sa duket ishte sabotim.
Një rumun 37-vjeçar dhe një grek 54-vjeçar, të cilët besohet se kanë punuar në portin e Hamburgut, u arrestuan në lidhje me incidentin.
Vitin e kaluar kishte pasur disa raste të dyshuara sabotimi: në një rast, vaji i përdorur me sa duket u derdh qëllimisht në sistemin e ujit të pijshëm të një anijeje.
Sipas qarqeve perëndimore të sigurisë, Rusia mund të jetë pas sabotimit.
Shërbimet e sigurisë e shohin Gjermaninë si një nga objektivat kryesore për sulmet ruse, pasi Gjermania është një nga mbështetëset më të rëndësishme të Ukrainës në sprapsjen e luftës së agresionit të Rusisë.
Zyra Federale për Mbrojtjen e Kushtetutës (BfV) dhe Zyra Federale e Policisë Kriminale (BKA) paralajmërojnë për të ashtuquajturit " Wegwerf-Agenten ".
Këta janë kriminelë të vegjël, kryesisht të rekrutuar nëpërmjet rrjeteve sociale dhe të nxitur për të kryer akte sabotimi.
Ata shpesh paguhen nga përdoruesit e tyre me kriptovaluta.
Për punë më të mëdha që përfshijnë sabotimin e pajisjeve ushtarake që u përkasin anëtarëve të NATO-s, mendohet se ofrohen shuma që arrijnë në dhjetëra mijëra euro. /Telegrafi/