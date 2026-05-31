Zelensky konfirmon sulmin ndaj rafinerisë së naftës në Saratov të Rusisë
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka konfirmuar se forcat mbrojtëse të Ukrainës goditën një rafineri nafte në qytetin rus të Saratovit.
"Gjatë natës, luftëtarët tanë zbatuan sanksionet afatgjata të Ukrainës kundër një rafinerie nafte në Saratovin e Rusisë - rreth 700 kilometra nga vija e frontit. Një rezultat i rëndësishëm. Faleminderit! Pati gjithashtu sulme në rajonet Rostov dhe Kirov, si dhe në një bazë ushtarake në bregdetin e Detit Kaspik", shtoi ai.
Presidenti vuri në dukje se forcat mbrojtëse të Ukrainës po kryejnë detyra afatgjata në përputhje me prioritetet e miratuara të planit të "sanksioneve", transmeton Telegrafi.
Këtë javë, objektiva u goditën gjithashtu në rajonet Yaroslavl, Ryazan, Voronezh, Volgograd, Rostov, Novgorod, Nizhny Novgorod dhe Krasnodar në distanca midis 300 dhe 1,200 kilometrave nga kufiri shtetëror i Ukrainës, shtoi Zelensky.
Raportet që citonin mediat sociale më parë treguan se natën e 30-31 majit, dronë sulmues sulmuan rafinerinë e naftës Saratov, duke shkaktuar një zjarr në shkallë të gjerë në territorin e objektit.
Robert "Magyar" Brovdi, Komandanti i Forcave të Sistemeve Pa Pilot të Ukrainës, raportoi se në maj 2026, Forcat e Sistemeve Pa Pilot goditën 18 objekte nafte dhe gazi të kontrolluara nga Rusia në territorin rus dhe tokat e pushtuara. /Telegrafi/