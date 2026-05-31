Presidenti rumun: Droni që goditi ndërtesën ishte Geran-2 rus
Presidenti rumun Nicusor Dan konfirmoi se një dron që u rrëzua në një ndërtesë banimi në Galați ishte një Geran-2 me origjinë ruse, që është "përfundimi i qartë i raportit teknik të finalizuar nga specialistët shtetërorë rumunë".
Dan tha se Rusia është përgjegjëse vetëm për incidentin, i cili shkaktoi lëndime dhe dëme materiale, dhe u zotua t'ia komunikojë gjetjet NATO-s dhe Bashkimit Evropian, transmeton Telegrafi.
Presidenti rus Vladimir Putin më parë kishte vënë në pikëpyetje origjinën e dronit, duke sugjeruar se mund të ishte ukrainas dhe duke thënë se ishte shumë herët për të përcaktuar kombësinë e tij pa një shqyrtim të plotë.
Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român.
Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice.
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 31, 2026
NATO akuzoi Moskën për "sjellje të pamatur" pas incidentit dhe përsëriti angazhimin e saj për të mbrojtur "çdo centimetër të territorit të Aleatëve".
Veçmas, Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky raportoi mbi 2,300 dronë sulmues rusë, gati 1,560 bomba ajrore të drejtuara dhe 108 raketa kundër Ukrainës këtë javë, me të paktën pesë persona të vrarë dhe 37 të plagosur në sulmet e fundit në të gjithë vendin. /Telegrafi/