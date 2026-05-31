Hungari, Tamás Sulyok nuk do të japë dorëheqjen si president
Tamás Sulyok nuk do të japë dorëheqjen si president i Hungarisë. Në një video në Facebook, Sulyok tha se donte të vazhdonte të punonte me qeverinë dhe do të mbështeste legjislacionin e nevojshëm për të zhbllokuar fondet e BE-së.
Kryeministri Péter Magyar u përgjigj me një postim në Facebook: “Tamás Sulyok nuk është ngritur kurrë në mbrojtje të të shtypurve, të atyre që janë nën sulm ose në mbrojtje të sundimit të ligjit. Edhe në Ditën e Fëmijëve, ai vetëm po mbron pagën e tij mujore prej 6.3 milionë forintash, në vend që të kërkojë falje”, transmeton Telegrafi.
Kryeministri kishte vendosur një afat deri më 31 maj për dorëheqjen e kreut të shtetit dhe disa zyrtarëve të tjerë të lartë publikë, përfshirë Presidentin Tamás Sulyok dhe Prokurorin e Përgjithshëm Gábor Bálint Nagy.
Të dielën pasdite, Magyar u kujtoi ndjekësve afatin që po afrohej në një postim në Facebook dhe njoftoi se ai dhe ministri i drejtësisë do të vizitonin presidentin në orën 8 të mëngjesit të hënën.
Magyari e ka përshkruar më parë Sulyok si "presidentin kukull" të Viktor Orbán, duke argumentuar se Orbán donte një kryetar shteti besnikëria kryesore e të cilit ishte ndaj Fidesz, ndërsa mbrojtja e kushtetutshmërisë dhe unitetit kombëtar vinte në plan të dytë.
Të dielën, Sulyok përsëriti se nuk do të jepte dorëheqjen dhe tha se i ishte drejtuar Komisionit të Venecias dhe se çështja e tij duhet të trajtohet sipas kushtetutës.
Sipas sistemit kushtetues të Hungarisë, presidenti zgjidhet nga parlamenti dhe ka kryesisht kompetenca ceremoniale, megjithëse zyra luan gjithashtu një rol në shqyrtimin kushtetues të legjislacionit.
Presidentët e zgjedhur me shumicën kushtetuese të Fidesz - Pál Schmitt, i cili dha dorëheqjen pas një skandali plagjiature, János Áder, Katalin Novák, i cili dha dorëheqjen për shkak të një rasti të diskutueshëm faljeje, dhe Tamás Sulyok - janë konsideruar të gjithë si mbështetës besnikë të qeverive të Viktor Orbán. /Telegrafi/