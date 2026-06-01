Një anije goditet nga një predhë "e panjohur" në Gjirin Verior, thotë monitoruesi detar
Një anije mallrash që udhëtonte nëpër Gjirin Persik verior është goditur nga një predhë e panjohur, sipas një organizate britanike të sigurisë detare të drejtuar nga ushtria.
Incidenti ndodhi rreth 40 milje në juglindje të portit të Umm Qasr në Irak, tha Qendra e Operacioneve të Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO), e cila monitoron incidentet në të gjithë botën.
"Një anije mallrash po kalonte tranzit në Gjirin Arabik kur një shpërthim i madh pas një goditjeje nga një predhë e panjohur në anën e djathtë", shtoi ajo, duke iu referuar trupit ujor që njihet edhe si Gjiri Persik.
"UKMTO nuk është në dijeni të ndonjë ndikimi mjedisor në këtë kohë. Autoritetet po hetojnë", tha ajo, transmeton Telegrafi.
Në tre muajt deri më 26 maj, UKMTO tha se kishte marrë 52 raporte për incidente që prekin anijet që operojnë në dhe përreth Gjirit, Ngushticës së Hormuzit dhe Gjirit të Omanit. Nga këto, 28 ishin raporte për sulme dhe 22 raporte për aktivitet të dyshimtë.
Sulmet sporadike ndaj anijeve në Gjirin Persik kanë bërë që shumica e kompanive të pezullojnë operacionet në rajon. /Telegrafi/