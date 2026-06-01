Irani ndalon negociatat për paqe me SHBA-në pas përshkallëzimit në Liban
Ekipi negociator i Iranit po ndalon shkëmbimin e mesazheve me SHBA-në përmes ndërmjetësve për shkak të sulmeve të Izraelit në Liban, sipas agjencisë gjysmëzyrtare të lajmeve Tasnim.
Agjencia e lajmeve raportoi se ekipi negociator i Iranit do të ndalojë "bisedimet dhe shkëmbimin e mesazheve përmes ndërmjetësve".
Thuhej se situata në Liban kishte qenë thelbësore për armëpushimin, që do të thotë se "ky armëpushim është shkelur në të gjitha frontet, përfshirë Libanin", shkruan skynews.
“Asnjë dialog nuk do të zhvillohet derisa të takohen pikëpamjet e Iranit dhe Hezbollahut për këtë çështje”, sipas Tasnim, i cili thekson se zyrtarët iranianë kanë kërkuar ndalimin e ofensivës izraelite dhe një tërheqje të plotë nga zonat e pushtuara.
Për më tepër, Irani tani ka ndërmarrë hapa për të bllokuar plotësisht Ngushticën e Hormuzit, me Teheranin që këmbëngulte më parë se po lejonte anije të caktuara të kalonin nëpër korridoret kryesore të transportit detar sipas kushteve të Iranit.
Më herët sot, disa zyrtarë të rëndësishëm iranianë e dënuan publikisht ofensivën në zgjerim të Izraelit në Liban, pasi Benjamin Netanyahu urdhëroi forcat e tij të armatosura të sulmonin një bastion të Hezbollahut në Bejrut. /Telegrafi/