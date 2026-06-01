SHBA zbulon planin për uljen e tensioneve mes Izraelit dhe Hezbollahut
Urdhri i Benjamin Netanyahut për sulme ndaj Bejrutit pasqyron përkeqësimin e rrugës diplomatike të udhëhequr nga SHBA në ditët e fundit, tha për Reuters një burim libanez i njohur me çështjen.
Ofensiva në zgjerim duket se i ka shtyrë SHBA-të të ndërhyjnë, me Marco Rubion që foli sot me presidentin libanez Joseph Aoun dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahun, duke propozuar një plan për "de-eskalim gradual".
SHBA-të propozuan që Hezbollahu së pari të ndalonte të gjitha sulmet ndaj Izraelit dhe në këmbim Izraeli të përmbahej nga përshkallëzimi në Bejrut.
Sipas zyrtarit, Aoun u përpoq ta çonte përpara propozimin dhe të siguronte një marrëveshje.
Megjithatë, raportohet se Hezbollahu po përgatitet të kundërshtojë.
Ndërkohë, Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mbajë një takim urgjent sot për shkak të përshkallëzimit të dhunës në Liban.
Franca e kishte thirrur takimin pasi forcat izraelite pushtuan Kështjellën Beaufort, duke shënuar inkursionin më të thellë të vendit në Liban në më shumë se një çerek shekulli.
Presidenti francez Emmanuel Macron tha se "asgjë nuk e justifikon" dhunën në Liban, ndërsa më vonë zbuloi se e kishte diskutuar çështjen me presidentin amerikan, Donald Trump.
Ai tha se Trump ishte i përkushtuar ndaj "sovranitetit dhe integritetit territorial të Libanit".