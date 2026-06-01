Të paktën 55 të vrarë, pamje të shpërthimit të një depoje eksplozivësh në Myanmar
Të paktën 55 persona u vranë kur një depo municionesh e kontrolluar nga një ushtri rebele në verilindje të Myanmarit pranë kufirit me Kinën shpërtheu, thanë mediat lokale.
Shkaku i shpërthimit të së dielës në fshatin Kaung Tat në shtetin Shan nuk është menjëherë i qartë.
Disa shtëpi u dëmtuan në shpërthimin rreth orës 12:30 të mesditës sipas orës lokale dhe operacionet e shpëtimit thuhet se ishin duke vazhduar.
Imazhet e shpërndara në mediat sociale tregonin një re të madhe tymi, e ndjekur nga shpërthime dytësore.
❗️⚠️🇲🇲 - At least 55 people, including children, were killed and about 70 others injured in a massive explosion Sunday at a gelignite explosives warehouse in Kaungtup village, northeastern Myanmar.
Imazhe të tjera treguan disa ndërtesa të shkatërruara plotësisht.
Shpërthimi ndodhi në një zonë të kontrolluar nga Ushtria Çlirimtare Kombëtare Ta’ang (TNLA), një nga grupet më të fuqishme rebele në Myanmar, e cila ka luftuar për dekada për autonomi më të madhe nga qeveria qendrore.
Aleanca ka zhvilluar një rebelim të armatosur kundër qeverisë ushtarake të Myanmarit, e cila ka qenë në pushtet që nga një grusht shteti në vitin 2021.
Të dielën, TNLA konfirmoi shpërthimin në një deklaratë në Facebook, duke thënë se eksplozivët e ruajtur u përdorën në operacionet e minierave. Zona është e njohur për minierat e saj të pasura me rubin.
Grupi tha se incidenti rezultoi në "viktima të shumta" midis banorëve vendas. Ai shtoi se një hetim për shkakun e shpërthimit ishte duke u zhvilluar dhe ata që ishin përgjegjës do të mbanin përgjegjësi. /Telegrafi/