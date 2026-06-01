SHBA dhe Irani rifillojnë sulmet ajrore pranë Ngushticës së Hormuzit
Sulmet ajrore midis SHBA-së dhe Iranit rifilluan gjatë fundjavës, pasi secila palë pretendoi se kishte goditur objektiva ushtarake pranë Ngushticës së Hormuzit.
Komanda Qendrore e SHBA-së (Centcom) tha se kreu "sulme vetëmbrojtëse ndaj radarëve iranianë dhe vendeve të komandës dhe kontrollit të dronëve në Goruk, Iran dhe ishullin Qeshm këtë fundjavë".
Ndërkohë, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit tha se kishte shënjestruar një bazë ajrore të përdorur nga forcat amerikane në shenjë hakmarrjeje, por nuk tha se ku.
Më parë, mediat amerikane raportuan se presidenti Donald Trump kishte kërkuar "ndryshime" në kushtet e fundit të një propozimi që mund të çonte në një marrëveshje paqeje, dhe nuk kishte shenja të ndonjë përparimi.
SHBA-të thanë se sulmet e tyre të shtunën dhe të dielën ishin në përgjigje të "veprimeve agresive iraniane që përfshinin rrëzimin e një droni amerikan MQ-1 që po operonte mbi ujërat ndërkombëtare".
Centcom deklaroi se luftëtarët amerikanë goditën mbrojtjen ajrore të ushtrisë iraniane, një stacion kontrolli tokësor dhe dy dronë që tha se "paraqisnin një kërcënim të qartë për anijet që kalonin nëpër ujërat rajonale".
Ndërkohë, Garda Revolucionare e Iranit tha se goditi bazën ajrore që SHBA-të kishin përdorur për të kryer sulmet në kullën e saj të komunikimit në ishullin Sirri në Gjirin Persik, rreth 65 km nga vija bregdetare jugore e Iranit.
Ushtria iraniane shtoi se përgjigjja e saj do të ishte “krejtësisht e ndryshme” nëse agresioni amerikan “përsëritet”.
Ndërsa një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill, Donald Trump ka sugjeruar vazhdimisht se SHBA-të dhe Irani ishin pranë një marrëveshjeje të përhershme dhe se negociatat po përparonin, por deri më tani nuk është arritur asnjë marrëveshje zyrtare. /Telegrafi/