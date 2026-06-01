Pas pamjeve nga Zvërneci që tronditën rrjetin, qytetarët marshuan në Tiranë
Pas pamjeve që bënë xhiron e rrjetit, teksa policia private tërhiqte zvarrë protestuesin në Zvërnec qytetarë të shumtë të dielën kanë nisur marshim në Tiranë.
Marshimi nisi nga Drejtoria e Policisë, te Ministria e Brendshme dhe para Kryeministrisë.
Qytetarë të shumtë morën pjesë në marshim teksa mbanin në duar flamuj të Shqipërisë. Ata njëzëri kanë bërë thirrje që të merren masa ndaj policisë private.
Në marshim kanë marrë pjesë të rinj dhe prindër të cilët me karrocat me fëmijë janë bashkuar në marshim. Marshimi ka qenë i qetë dhe pa incidente. /euronews/