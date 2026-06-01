Sulmet e Iranit dëmtuan 20 baza ushtarake amerikane që nga fillimi i luftës, tregojnë imazhet satelitore
Irani ka dëmtuar 20 baza ushtarake amerikane që nga fillimi i luftës, tregojnë imazhet satelitore dhe videot e analizuara nga BBC Verify, duke sugjeruar se sulmet janë më të gjera nga sa pranohen publikisht.
Irani ka synuar objekte kyçe në tetë vende në Lindjen e Mesme që nga fundi i shkurtit, duke shkaktuar dëme prej miliona dollarësh në sistemet më të fundit të mbrojtjes ajrore, furnizimin me karburant të avionëve dhe radarët, thuhet në shkrimin e BBC, përcjell Telegrafi.
Teherani ka synuar si bazat amerikane ashtu edhe objektet e përbashkëta ushtarake në hakmarrje ndaj sulmeve SHBA-Izrael në Iran dhe Liban gjatë tre muajve të fundit.
Pentagoni thotë se ka goditur më shumë se 13,000 objektiva në Iran që nga fillimi i Operacionit “Epic Fury”.
Mojtaba Khamenei, udhëheqësi suprem i Iranit, është përpjekur të nxjerrë në pah suksesin e ushtrisë së tij në goditjen e objekteve amerikane.
Në një deklaratë të martën, ai pretendoi se Lindja e Mesme nuk ishte më një "vend i sigurt" për bazat amerikane.
Dhe po sipas shkrimit të BBC, ndërsa Shtëpia e Bardhë ka pohuar vazhdimisht se ushtria e Iranit është pothuajse e shkatërruar, analistët thanë se dëmet e vërejtura në objektet amerikane sugjerojnë se kundërsulmet e Teheranit kanë qenë më të sakta dhe më të gjera nga sa kanë pranuar më parë zyrtarët amerikanë.
Një zyrtar i mbrojtjes amerikane nuk pranoi të komentojë mbi gjetjet e BBC Verify, duke përmendur "arsye sigurie operacionale".
SHBA-të kanë kërkuar të kufizojnë analizën satelitore të konfliktit duke i kërkuar Planet, një ofrues kryesor, të vendosë një kufizim "të pacaktuar" mbi imazhet e reja të Iranit dhe pjesës më të madhe të Lindjes së Mesme.
Kompania e justifikoi këtë veprim, duke thënë se donte të sigurohej që imazhet e saj nuk do të përdoreshin "nga aktorë kundërshtarë për të synuar personelin dhe civilët aleatë dhe partnerë të NATO-s".
Kështu, BBC Verify ka përdorur imazhe satelitore nga ofrues të tjerë ndërkombëtarë të kombinuara me imazhe më të vjetra nga Planet për të ndjekur dëmet e shkaktuara nga sulmet iraniane.
Objektet janë në Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA), Katar, Kuvajt, Irak, Jordani, Bahrein dhe Oman.
Shifra aktuale mund të jetë më e lartë, me disa analistë që e vendosin numrin e bazave të goditura deri në 28.
Midis pajisjeve të vlefshme të dëmtuara thuhet se ishin tre sisteme baterish raketash antibalistike të teknologjisë së fundit në bazat ajrore Al Ruwais dhe Al Sader në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në bazën ajrore Muwaffaq Salti në Jordani.
SHBA-të dihet se operojnë vetëm tetë nga bateritë “Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)”, të cilat janë të vendosura në baza anembanë globit dhe kushtojnë rreth 1 miliard dollarë për t'u prodhuar.
Çdo bateri ka nevojë për një ekuipazh prej rreth 100 trupash për ta operuar atë, ndërsa interceptorët që qëllon kushtojnë rreth 12.7 milionë dollarë për predhë.
Siç theksohet më tej, sulmet iraniane kanë goditur rëndë edhe avionët amerikanë të furnizimit me karburant dhe mbikëqyrjes në Bazën Ajrore Prince Sultan në Arabinë Saudite, tregojnë analizat e ekspertëve të imazheve satelitore, me avionë të dëmtuar dhe kratere tymi qartë të dukshëm.
Një avion u identifikua nga një analist i MAIAR si një aeroplan mbikëqyrjeje E-3 Sentry. Mediat amerikane raportuan se zëvendësimi i tij mund të kushtojë deri në 700 milionë dollarë.
Diku tjetër, sulmet iraniane kanë synuar gjithashtu Bazën Ajrore Ali Al Salem dhe Kampin Arifjan në Kuvajt. Analistët në MAIAR identifikuan bunkerë të shkatërruar të magazinimit të karburantit, hangare avionësh dhe akomodime trupash në imazhet satelitore të bazës, e cila u godit disa herë gjatë rrjedhës së konfliktit.
Dhe në Kampin Arifjan, kompania e inteligjencës së mbrojtjes Janes identifikoi dëme të mëdha në pajisjet e komunikimit satelitor.
Shkalla e dëmit të shkaktuar në objektet amerikane është e vështirë të përcaktohet, por një vlerësim i majit nga Pentagoni e vendosi koston totale të Operacionit Epic Fury në 29 miliardë dollarë - me shumë nga kjo që ka të ngjarë të shpenzohet për "kostot e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve" të shkatërruara në konflikt.Demokratët thonë se kjo ka të ngjarë të jetë “një nënvlerësim”. /Telegrafi/