SHBA-të thonë se kanë goditur vendet e radarëve iranianë - Kuvajti raporton sulme me raketa dhe dronë
SHBA-të kanë thënë se kanë goditur vendet ushtarake iraniane gjatë fundjavës, ndërsa Teherani tha se është përgjigjur duke synuar një bazë amerikane, duke shënuar përshkallëzimin e tretë të njohur brenda një jave rreth Ngushticës së Hormuzit.
Komanda Qendrore e SHBA-së (Centcom) tha se ka nisur "sulme vetëmbrojtëse" në përgjigje të "veprimeve agresive iraniane", të cilat thanë se përfshinin edhe rrëzimin e një droni amerikan mbi ujërat ndërkombëtare.
Në anën tjetër, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit ka thënë se kishte synuar një bazë ajrore të përdorur nga forcat amerikane për një sulm ndaj Iranit jugor.
Ndërkohë, Kuvajti tha se sistemi i tij i mbrojtjes ajrore ishte përballur me raketa dhe dronë "armiqësorë" - me ministrinë e saj të jashtme që më vonë dënoi "sulmet e urryera dhe të përsëritura iraniane".
Trump u kërkoi kritikëve të tij të "ulen dhe të relaksohen" në një postim në Truth Social herët të hënën, duke thënë se "gjithçka do të shkojë mirë në fund".
Ai pretendoi se Irani "vërtet dëshiron të bëjë një marrëveshje dhe do të jetë një marrëveshje e mirë për SHBA-në".
Sulmet shënojnë shkëmbimin më të fundit midis dy palëve pasi negociatat për një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës së tyre disamujore dështuan të përparonin gjatë fundjavës, me mediat amerikane që raportuan se Trump kishte kërkuar ndryshime në kushtet e saj.
Ndryshimet lidhen me kanalin e transportit detar të Ngushticës së Hormuzit dhe heqjen e uraniumit të pasuruar shumë, raportoi partneri amerikan i lajmeve i BBC-së, CBS News.
Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj një kërkese për koment.
Të hënën, zëdhënësi i ministrisë së jashtme të Iranit theksoi se SHBA-të "po ndryshonin vazhdimisht pikëpamjet e tyre dhe po paraqisnin kërkesa të reja ose kontradiktore", të cilat ai tha se natyrshëm do të "zgjatnin negociatat".
Negociatori kryesor i vendit kishte thënë të dielën se Teherani nuk do të binte dakord për asnjë marrëveshje nëse të drejtat iraniane nuk siguroheshin plotësisht.
Ndërsa një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill, Trump ka sugjeruar vazhdimisht se SHBA-të dhe Irani janë afër një marrëveshjeje të përhershme dhe se negociatat po përparojnë, por deri më tani nuk është arritur asnjë marrëveshje zyrtare. /Telegrafi/