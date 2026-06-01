"Relaksohuni, gjithçka do shkojë mirë", Trump deklarohet për negociatat me Iranin
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka bërë një tjetër postim në Truth Social, në të cilin fajëson kritikët e tij për negociata të vështira.
“Irani me të vërtetë dëshiron të bëjë një marrëveshje, dhe do të jetë një marrëveshje e mirë për SHBA-në dhe ata që janë me ne”, shkroi Trump.
“Por a nuk e kuptojnë demokratët dhe republikanët e ndryshëm në dukje jopatriotë se është shumë më e vështirë për mua të bëj siç duhet punën time dhe të negocioj, kur mashtrimet politike vazhdojnë, në nivele të papara më parë”, shtoi ai.
“Unë duhet të lëviz më shpejt, ose të lëviz më ngadalë, ose të shkoj në luftë, ose të mos shkoj në luftë, apo çfarëdo qoftë. Thjesht uluni dhe relaksohuni, gjithçka do të shkojë mirë në fund - Gjithmonë ndodh”, përfundon postimi i tij.
Ndryshe, sulmet ajrore midis SHBA-së dhe Iranit rifilluan gjatë fundjavës, pasi secila palë pretendoi se kishte goditur objektiva ushtarake pranë Ngushticës së Hormuzit.
Komanda Qendrore e SHBA-së (Centcom) tha se kreu "sulme vetëmbrojtëse ndaj radarëve iranianë dhe vendeve të komandës dhe kontrollit të dronëve në Goruk, Iran dhe ishullin Qeshm këtë fundjavë".
Ndërkohë, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit tha se kishte shënjestruar një bazë ajrore të përdorur nga forcat amerikane në shenjë hakmarrjeje, por nuk tha se ku. /Telegrafi/