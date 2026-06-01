Një turiste britanike ka vdekur pasi ka rënë nga një lartësi prej më shumë se 500 metrash në një aksident të tmerrshëm alpinizmi.

Gruaja 42-vjeçare ka rënë nga mali përpara partnerit të saj ndërsa ecte në shpatet e Pirenejve në Spanjën veriore, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Ajo ra nga maja Balaitus, ndërsa kalonte një rrugë të njohur për ecje në male të njohur si Diagonalja e Madhe.

Siç bëhet e ditur më tej, partneri i saj 53-vjeçar mbeti i padëmtuar në aksidentin e tmerrshëm në rajonin e Huescas.

Burime nga policia spanjolle konfirmuan se gruaja ishte një shtetase britanike e lindur në Mbretërinë e Bashkuar, por jetonte në Finlandë.

Alarmi u dha rreth orës 19:30 të shtunën.

Një helikopter u nis me nxitim drejt shpateve, por gruaja u shpall e vdekur në vendngjarje.

Trupi i saj u dërgua me aeroplan në Institutin e Mjekësisë Ligjore të Zaragozës për një autopsi.

Një zëdhënës i Gardës Civile konfirmoi: “Një hetim është duke vazhduar dhe një raport i hartuar nga oficerët do t'i dërgohet një gjykate lokale hetuese së bashku me rezultatet e autopsisë”.

“Në këtë fazë, vdekja e gruas po trajtohet si një aksident tragjik që rezulton nga një rënie”.

Maja Balaitus është një mal të madh në rreth 3132 metra lartësi, i njohur për alpinistët.

Ajo është në kufirin midis Spanjës dhe Francës, duke ndarë Luginën Tena spanjolle nga Val d'Azun francez. /Telegrafi/

