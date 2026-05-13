"Ekipi i Sezonit” në La Liga, Muriqi përkrah Mbappe e Yamal
EA Sports FC ka publikuar skuadrën më të mirë të sezonit (Team of the Season – TOTS) për La Liga-n, duke përfshirë disa nga emrat më të spikatur të kampionatit spanjoll, ku natyrisht ishte aty edhe Vedat Muriqi.
Në formacionin e përzgjedhur nga platforma e njohur e lojës, në sulm janë renditur Kylian Mbappé, Vedat Muriqi dhe talenti i Barcelonës, Lamine Yamal.
Në mesfushë shfaqen emra Pedri, Aurélien Tchouaméni dhe Federico Valverde.
Mbrojtja përbëhet nga Carlos Romero në të majtë, Eric Garcia në qendër dhe Marcos Llorente në të djathtë, ndërsa portieri i përzgjedhur është Joan Garcia.
Përfshirja e Vedat Muriqit në këtë listë e bën edhe më të veçantë për tifozët shqiptarë, pasi sulmuesi i Mallorcas ka qenë ndër emrat më të rëndësishëm të ekipit të tij gjatë sezonit, duke tërhequr vëmendje me paraqitjet dhe golat vendimtarë.
Muriqi ka 22 gola këtë sezon, më i miri në karrierën e tij deri tani.
TOTS është një nga eventet më të ndjekura në komunitetin e EA Sports FC, pasi kartat speciale të lojtarëve vlerësohen me statistika të rritura dhe bëhen objektiv kryesor për lojtarët në modalitetin Ultimate Team. /Telegrafi/