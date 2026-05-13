Irani po përgatitet për luftë të re – paralajmëron një raport i ISW
Irani ka të ngjarë të jetë duke u përgatitur për një rifillim të armiqësive me SHBA-në dhe Izraelin.
Kështu ka vlerësuar të martën grupi i ekspertëve Instituti për Studimin e Luftës (ISW), duke treguar një sërë lëvizjesh ushtarake dhe ushtrimesh të sigurisë së brendshme si shenja të përgatitjes aktive për një luftë të re.
Instituti me seli në Uashington, i cili ka publikuar vlerësime të përditshme të luftës, tha se regjimi iranian duket se i sheh përgatitjet për luftime të re si të pandashme nga përgatitjet për të shtypur trazirat e brendshme.
Njësia “Mohammad Rasoul Ollah” e IRGC-së së Provincës së Teheranit - një nga formacionet kryesore të sigurisë së brendshme të regjimit dhe komanda kryesore e IRGC-së përgjegjëse për sigurinë në kryeqytet - kreu një stërvitje të martën.
IRGC konfirmoi se kreu stërvitje "për t'u përballur me çdo lëvizje të ... armikut", raportoi media shtetërore të martën, shkruajnë mediat botërore, përcjell Telegrafi.
Veçmas, ushtria iraniane ishte planifikuar të kryente stërvitje në Portin Mahshahr të martën, afërsisht 100 kilometra nga Ishulli Bubiyan.
ISW theksoi se Marina e IRGC-së mund t'i përdorë stërvitjet për t'u përgatitur për operacione të reja nëse armëpushimi prishet ose “për të shpërndarë anijet” përpara sulmeve të rifilluara.
Instituti vlerësoi gjithashtu se Teherani po përpiqej të mbronte asetet ushtarake duke i ripozicionuar ato në vendet që llogariti se SHBA-të nuk do t'i godisnin.
Vlerësimi erdhi mes raporteve se rezervat e raketave të Iranit i kanë mbijetuar kryesisht fushatës ajrore SHBA-Izrael që filloi më 28 shkurt dhe vlerësohej se arrinin në afërsisht 70% të numrave para luftës.
Ndërkohë, IRGC thuhet se po konsolidon ndikimin mbi strukturën e brendshme të pushtetit të Iranit nën Komandantin e IRGC-së, Gjeneral Major Ahmad Vahidi dhe rrethin e tij të ngushtë, ndërsa bisedimet e paqes mbeten të bllokuara.
Teherani e ka bërë të qartë se nuk do të negociojë pa garanci kundër sulmeve të ardhshme ushtarake, duke përfshirë njohjen e sovranitetit të tij mbi Ngushticën e Hormuzit.
Negociatori kryesor i Iranit tha të martën se Uashingtoni duhet të pranojë planin e fundit të paqes të Teheranit ose të përballet me dështimin, pasi Trump paralajmëroi se armëpushimi në luftën e Lindjes së Mesme ishte në prag të kolapsit.
Lufta, e cila shpërtheu më shumë se dy muaj më parë, është përhapur në të gjithë Lindjen e Mesme dhe ka trazuar ekonominë globale pavarësisht armëpushimit, duke ndikuar qindra miliona njerëz në të gjithë botën.
Të dyja palët kanë refuzuar të bëjnë lëshime dhe kanë kërcënuar vazhdimisht të rifillojnë luftimet. /Telegrafi/