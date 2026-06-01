Kryeministrja socialdemokrat daneze fiton mandatin e tretë pas negociatave të vështira
Udhëheqësja e Social Demokratëve të Danimarkës, Mette Frederiksen, tha të hënën se kishte rënë dakord të formonte një qeveri koalicioni të qendrës së majtë, duke ruajtur kontrollin e saj në pushtet mes një krize në lidhjet me Donald Trump për shkak të Grenlandës.
Marrëveshja për të formuar një kabinet minoritar i jep Frederiksen një mandat të tretë radhazi si kryeministre, duke i dhënë fund muajve të pasigurisë pas zgjedhjeve të marsit në të cilat 12 parti fituan vende në parlamentin danez, transmeton Telegrafi.
"Kam qenë për të takuar madhërinë e tij mbretin dhe kam njoftuar se një qeveri mund të formohet pas negociatave të gjata", u tha Frederiksen gazetarëve.
Koalicioni i saj qendror humbi shumicën në votimin e 24 marsit, ndërsa danezët u revoltuan për shkak të krizës së kostos së jetesës, megjithëse partia Social Demokrate mbeti grupi më i madh në parlament me 38 nga 179 vende, nga 50.
Pas më shumë se dy muajsh negociatash, gjatë të cilave Social Demokratët dhe Liberalët e krahut të djathtë kërkuan secili të udhëheqin një qeveri të re, ishte Frederiksen, 48 vjeç, ajo që siguroi mbështetjen e nevojshme nga partitë në parlament.
“Është një platformë qeveritare për njerëzit që janë në Danimarkë dhe për brezat që do të vijnë dhe gjithashtu për kafshët”, tha ajo.
Mirëqenia e kafshëve ishte një nga disa tema kryesore të debatuara në fushatën zgjedhore.
Prioritetet e qeverisë do të prezantohen të martën, ndërsa ministrat do të emërohen të mërkurën, tha Frederiksen.
Lista e menjëhershme e detyrave të qeverisë përfshin bisedime diplomatike mbi Groenlandën, të cilën Trump ka kërcënuar ta aneksojë, dhe një forcim të shpejtë të ushtrisë së Danimarkës, ndërsa siguria në Evropë përkeqësohet për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë.
Përveç Social Demokratëve, qeveria e re do të përbëhet nga Social Liberalët, e Majta e Gjelbër dhe të Moderuarit e qendrës, duke u mbështetur kryesisht në Aleancën e Kuqe-Të Gjelbër të ekstremit të majtë për një shumicë parlamentare, megjithëse mund të kërkojë mbështetje edhe nga partitë e tjera me vota individuale.
Qeveria e re shënon një zhvendosje majtas për Frederiksen, e cila në katër vitet e fundit drejtoi një koalicion të pazakontë në të gjithë ndarjen majtas-djathtas me Social Demokratët e saj, të Moderuarit dhe Liberalët. /Telegrafi/