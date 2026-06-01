“Britmat e tyre më kujtohen ende”, shtëpia e masakrës me 11 viktima shndërrohet në muze
Shtëpia në Lagjen e Boshnjakëve, ku gjatë luftës në Kosovë u vranë 11 civilë shqiptarë nga forcat serbe, është shndërruar në muze kujtese në nderim të jetës dhe sakrificës së viktimave.
Gjatë ceremonisë, familjarë të viktimave kujtuan ngjarjet tragjike që ndodhën në këtë shtëpi, duke rrëfyer momentet e fundit të më të dashurve të tyre.
“Po në këtë oborr, në këtë shtëpi, është bërë masakra më e madhe. Kemi qenë familjarë gjatë rrugës, krejt rrugën na kanë sjellë këtu. Këtu i kanë ndalur nëntë veta, i kanë mbështetur për muri dhe i kanë zgjedhur djemtë më të rinj. Prej aty na kanë maltretuar, na kanë plaçkitur dhe na kanë larguar. Nëntë veta i kanë ndalur te muri dhe u kanë thënë: ‘Ju për Shqipëri’. Katër veta këtu janë vrarë, jo vetëm që janë vrarë, por edhe janë djegur. Britmat e tyre më kujtohen ende, kanë shkuar në hava. Çka kanë bërë ata ndaj popullatës civile, vetëm Zoti ua ktheftë”, tha familjarja.
Në këtë ngjarje mori pjesë edhe kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, i cili tha se vendet ku janë kryer krime nga forcat serbe po shndërrohen në hapësira të kujtesës kolektive.
“Ju falënderoj shumë për pritjen në një ditë të dhimbshme, një ditë në të cilën megjithatë jemi më të fortë se kurrë. Në njërën anë, Kosova është republikë e pavarur që po përforcohet me ushtrinë dhe sigurinë, ndërsa në anën tjetër të gjitha këto vende të masakrave dhe krimeve të Serbisë, që përbëjnë krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe gjenocid, po i shndërrojmë në vende të kujtesës kolektive që do të ndihmojnë për dokumentimin e krimeve për brezat e rinj, si dhe për drejtësi ndaj atyre kriminelëve, qofshin ekzekutues apo urdhërdhënës”, tha Kurti.