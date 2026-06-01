BE miraton ligjin më të rreptë të migracionit ndonjëherë, çfarë do të thotë kjo për Evropën?
BE-ja dhe Parlamenti Evropian ranë dakord të hënën për një ligj të diskutueshëm që synon përshpejtimin e kthimit të migrantëve pa të drejtë ligjore për të qëndruar në Evropë, duke shënuar ndryshimin më të ashpër të politikës së migracionit të bllokut në dekada.
Politikëbërësit thonë se e ashtuquajtura Rregullore e Kthimit është çelësi për përshpejtimin e kthimeve dhe është gurthemeli i goditjes së BE-së ndaj migracionit të parregullt, transmeton Telegrafi.
Ajo gjithashtu pasqyron një ndryshim më të gjerë politik në Evropë, me konservatorët - ndonjëherë të mbështetur nga e djathta ekstreme - që shtyjnë për një qasje më të ashpër ndaj migracionit.
Sipas shifrave zyrtare, vetëm 29% e migrantëve pa të drejtë ligjore për të qëndruar në Evropë largohen nga BE-ja.
"Ky është një hap vërtet shumë i rëndësishëm për t'u siguruar që ne kemi kontroll mbi atë që po ndodh në BE, mbi atë se kush vjen, por edhe kush duhet të largohet nga BE-ja", u tha gazetarëve Komisioneri i Punëve të Brendshme, Magnus Brunner në fund të bisedimeve.
Në zemër të ligjit është një dispozitë që u lejon vendeve të BE-së të krijojnë qendra deportimi jashtë bllokut, të njohura si qendra kthimi, nëse ato arrijnë një marrëveshje me një vend jo-anëtar të BE-së.
"Hapi tjetër është të punohet më shumë në diplomacinë e migracionit, së bashku me vendet e treta", tha Brunner, duke shmangur përmendjen e ndonjë vendi të tretë të mundshëm për të vendosur qendra kthimi.
Qendrat mund të jenë ose vende tranziti ose vende ku një person pritet të qëndrojë, duke shënuar një ndryshim të rëndësishëm nga rregullat aktuale.
Shumica e migrantëve mund të kthehen vetëm në vendin e tyre të origjinës ose në një vend me të cilin ata kanë një lidhje të provuar. Sipas sistemit të ri, kjo kërkesë do të hiqet. Vetëm të miturit e pashoqëruar do të përjashtohen nga deportimi në një qendër kthimi, ndërsa familjet me fëmijë do të jenë të pranueshme.
Disa vende të BE-së tashmë po punojnë për të identifikuar vende partnere të mundshme për qendrat e ardhshme të kthimit. Gjermania, Holanda, Austria, Danimarka dhe Greqia u bashkuan marsin e kaluar për të zbatuar projektin kontrovers, ndërsa Italia tashmë po zbaton një skemë të ngjashme në Shqipëri, me dy qendra që akomodojnë më pak se njëqind migrantë në total.
Ligji gjithashtu u lejon vendeve të BE-së të kontrollojnë një "vend banimi ose ambiente të tjera relevante" të migrantëve të parregullt, një dispozitë që OJQ-të dhe shoqëria civile e krahasojnë me bastisjet famëkeqe të kryera nga Zbatimi i Imigracionit dhe Doganave të SHBA-së (ICE).
“Dispozita është e paqartë qëllimisht, për të lejuar një interpretim të gjerë në shtetet e ndryshme anëtare. Ajo hap dyert për bastisje në shtëpi dhe gjithashtu bastisje në ambientet e shoqatave që ndihmojnë migrantët dhe institucionet e kujdesit shëndetësor”, tha për Euronews Eleonora Celoria nga Asgi, një shoqatë italiane e ekspertëve ligjorë.
Ndërsa ajo pranoi se në shumë shtete anëtare, policia do të ketë ende nevojë për një urdhër gjyqësor për të hyrë në banesa private, ajo e përshkroi ligjin si “shqetësues”, pasi mund t’i inkurajojë autoritetet të zgjerojnë kompetencat e tyre.
Dispozita të tjera përfshijnë periudha më të gjata ndalimi, ndalime më të ashpra hyrjeje dhe kompetenca të reja për të gjetur migrantë të parregullt.
Periudha maksimale e ndalimit ligjor për migrantët e parregullt që presin të kthehen rritet nga gjashtë muaj në dy vjet, me një zgjatje të mundshme gjashtëmujore dhe një kohëzgjatje të pakufizuar për personat që konsiderohen si rrezik sigurie.
Ndalimet e hyrjes do të bëhen gjithashtu dukshëm më të ashpra, duke u rritur nga pesë në dhjetë vjet në shumicën e rasteve, me mundësinë e ndalimeve të përjetshme për ata që konsiderohen si rrezik sigurie.
Një ndryshim tjetër ka të bëjë me apelimet. Sipas rregullave aktuale, deportimet pezullohen automatikisht ndërsa janë në pritje sfidat ligjore, ndërsa ligji i ri do t'i jepte fund asaj mbrojtjeje automatike, duke i lënë gjykatat të vendosin rast pas rasti nëse një urdhër kthimi duhet të ndalet.
Rregullorja gjithashtu prezanton një Urdhër Evropian Kthimi për të lehtësuar njohjen reciproke të vendimeve të kthimit në të gjitha shtetet anëtare, por ai do të mbetet vullnetar.
Afati kohor i zbatimit ishte çështja më e vështirë në negociatat midis Këshillit dhe Parlamentit. Sipas marrëveshjes së kompromisit, disa dispozita do të hyjnë në fuqi 12 muaj pasi rregullorja të hyjë në fuqi. Këshilli fillimisht këmbënguli për dy vjet.
Shoqatat e shoqërisë civile dhe eurodeputetët e krahut të majtë e kanë kritikuar tekstin, duke thënë se do të vërë në rrezik jetën e emigrantëve dhe do të shkelë të drejtat themelore.
"Teksti i finalizuar sot është rezultat i një marrëveshjeje të turpshme: arsenali ligjor që i shërben një ideologjie ksenofobe tani është i plotë", tha eurodeputetja e të Gjelbërve/EFA-s, Mélissa Camara, për Euronews pasi përfunduan bisedimet.
“Kjo rregullore do të krijojë një sistem drakonian ndalimi dhe deportimi, nga mbajtja e njerëzve në paraburgim për imigracionin deri në 30 muaj deri te ndarja e familjeve dhe dërgimi i njerëzve në vende që ata nuk i njohin”, tha Silvia Carta, zyrtare avokatie në Picum, një rrjet organizatash të ndryshme që mbështesin migrantët pa dokumente.
Ligji tani do të duhet të miratohet zyrtarisht nga eurodeputetët dhe vendet e BE-së dhe mund të hyjë në fuqi që muajin e ardhshëm. /Telegrafi/