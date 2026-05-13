Studentët e Shkollës së Etikës vizituan Telegrafin, diskutuan për sfidat e gazetarisë dhe mbrojtjen e privatësisë
Në ditën e dytë të modulit të dytë të Shkollës së Etikës së Gazetarisë, organizuar nga Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës (KMShK), studentët dhe gazetarët e rinj pjesëmarrës kanë vizituar median online Telegrafi dhe Agjencinë për Informim dhe Privatësi (AIP).
Në Telegrafi me kryeredaktorin Muhamet Hajrullahu studentët dhe gazetarët e rinj bashkëbiseduan për punën në redaksi, punën praktike të përditshme të gazetarëve në terren, si dhe funksionimin e një medie.
Hajrullahu shpjegoi organizimin e punës në redaksi, përfshirë lajmet e ditës, por edhe realizimin e shumë produkteve të tjera të Telegrafi.com.
Ai, po ashtu, theksoi rëndësinë e respektimit të Kodit të Etikës të KMSHK-së në funksion të raportimit të drejtë dhe profesional.
Në Agjencinë për Informim dhe Privatësi (AIP) vijuesit e Shkollës së Etikës patën rastin të bashkëbisedojnë me komisioneren e AIP-së, Krenare Sogojeva-Dërmaku dhe me drejtoren e përgjithshme, Lumnije Demi.
Në takim u theksua roli i AIP-së në trajtimin e ankesave për qasje në dokumente publike dhe mbrojtjen e të dhënave personale, duke u siguruar se çdo individ ka të drejtë të ketë qasje në informacion, sipas legjislacionit në fuqi.
Komisionerja inkurajoi studentët që të ndjekin parimet e etikës në punën e tyre dhe të angazhohen për një gazetari të përgjegjshme, që është në shërbim të informimit të drejtë dhe të saktë të publikut, duke respektuar privatësinë dhe të drejta e qytetarëve.
Gjatë takimit u diskutua edhe për sfidat me të cilat përballen gazetarët në epokën e informacionit të shpejtë, si dhe rëndësinë e mbrojtjes së të dhënave personale të qytetarëve në sigurimin e integritetet të informimit publik.
Ky edicion i Shkollës së Etikës së Gazetarisë organizohet me përkrahjen e UNESCO-s në kuadër të projektit ”Ndërtimi i besimit te mediat në Europën Juglindore: Mbështetje për gazetarinë si e mirë publike“, i financuar nga Bashkimi Evropian.