E zbuloi një bari: Izraeli thuhet se ndërtoi ‘një bazë ushtarake klandestine’ në shkretëtirën irakiane për luftën me Iranin
Izraeli thuhet se ngriti një bazë ushtarake klandestine në shkretëtirën irakiane për të mbështetur fushatën e saj ajrore kundër Iranit dhe nisi sulme ajrore kundër trupave irakiane që pothuajse e zbuluan atë, raportoi Wall Street Journal të shtunën, duke cituar njerëz të njohur me çështjen, përfshirë zyrtarë amerikanë.
Izraeli ndërtoi instalimin, i cili strehonte forca speciale dhe shërbente si një qendër logjistike për forcën ajrore izraelite, me dijeninë e SHBA-së pak para fillimit të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, tha gazeta.
Ai gjithashtu përfshinte ekipe kërkim-shpëtimi të pozicionuara për të ndihmuar çdo pilot izraelit të rrëzuar, tha Journal, shkruan Reuters, përcjell Telegrafi.
Megjithatë, Reuters thekson se nuk mundi ta verifikonte në mënyrë të pavarur raportin.
Gjithashtu, mediumi në fjalë thotë se nuk pati as përgjigje të menjëhershme nga zyra e kryeministrit izraelit ndaj një kërkese të Reuters për koment.
Megjithatë, siç thuhet më tej, baza pothuajse u zbulua në fillim të marsit pasi media shtetërore irakiane tha se një bari vendas raportoi aktivitet të pazakontë ushtarak, duke përfshirë lëvizjet e helikopterëve në zonë.
Trupat irakiane u dërguan për të hetuar, por forcat izraelite përdorën sulme ajrore për t'i mbajtur ata në distancë dhe për të parandaluar zbulimin e vendit, tha gazeta, duke cituar një nga burimet.
Gazeta citoi një ankesë të paraqitur në Kombet e Bashkuara më vonë në mars, në të cilën Iraku tha se sulmi përfshinte forca dhe sulme ajrore të huaja dhe ia atribuoi atë SHBA-së.
WSJ citoi një person të njohur me çështjen i cili tha se Shtetet e Bashkuara nuk ishin të përfshira në sulm. /Telegrafi/