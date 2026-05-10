Ushtria hidhet me parashutë në një ishull të largët për të ndihmuar britanikun e dyshuar për hantavirus
Mjekët e Ushtrisë Britanike janë hedhur me parashutë në ishullin e largët Atlantik të Tristan da Cunha për të ndihmuar një shtetas britanik të dyshuar për hantavirus.
Burri u largua nga MV Hondius, anija turistike e goditur nga një shpërthim vdekjeprurës i virusit, në mesin e prillit në territorin më të largët të banuar jashtë shtetit të Britanisë, ku jeton.
Ai raportoi për herë të parë simptoma dy javë pasi doli nga anija dhe thuhet se është në një gjendje të qëndrueshme gjatë izolimit.
Gjashtë raste të virusit janë konfirmuar tani, përfshirë dy britanikë të tjerë që aktualisht po trajtohen jashtë anijes, shkruajnë mediat britanike, përcjell Telegrafi.
“Sasi oksigjeni” u hodh gjithashtu nga një RAF A400M të shtunën, me furnizime në një "nivel kritik" në ishull, tha Ministria e Mbrojtjes (MoD).
Pothuajse një muaj pas vdekjes së parë në bordin e MV Hondius, anija tani ka mbërritur në Tenerife, ku autoritetet po ndihmojnë më shumë se 100 njerëz të zbarkojnë për t'u riatdhesuar.
Tre persona kanë vdekur gjatë shpërthimit, përfshirë dy që u konfirmuan se kishin hantavirus.
Hantavirusi është një grup virusesh të bartura nga brejtësit. Shumica e hantaviruseve nuk kalojnë nga një person në tjetrin, por lloji i Andeve, i identifikuar tek një numër njerëzish që kishin qenë në anijen holandeze turistike, kalon.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, kjo është hera e parë që ushtria britanike ka dërguar me parashutë personel mjekësor për të ofruar mbështetje humanitare.
Ata zbarkuan në fushën e golfit të ishullit, sipas një faqeje interneti të qeverisë lokale, ndërsa banorët u falënderuan që "bërën të gjitha përpjekjet në një kohë të shkurtër" për të mirëpritur vizitorët.
Zyrtarët shtuan se 3,300 kg furnizime mjekësore u dorëzuan gjithashtu për spitalin e tyre. /Telegrafi/