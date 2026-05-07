Produkti më i ri nga HAJE
Haje ka pasuruar gamën e produkteve me prezantimin e Kakao 100%, produktit më të ri ushqimor të dedikuar për përgatitje të ndryshme në kuzhinë.
Produkti vjen si 100% kakao dhe është i përshtatshëm për përdorim në ëmbëlsira, receta shtëpie dhe pije të ngrohta. Nga tortat dhe kekët, deri te kakaoja e përgatitur me qumësht, Kakao 100% nga Haje i jep më shumë shije çdo përgatitjeje.
Me shije të pasur dhe përdorim të gjerë, Kakao 100% nga Haje e pasuron çdo recetë të përditshme.
Përveç aromës së thellë dhe shijes së veçantë, kakaoja njihet edhe si përbërës që i jep ngjyrë, intensitet dhe teksturë më të plotë ëmbëlsirave, kremrave dhe pijeve të ngrohta, ndërsa vlerësohet edhe për përmbajtjen e antioksidantëve, mineralet e rëndësishme si magnezi, hekuri dhe kaliumi, si dhe për ndikimin që mund të ketë në rritjen e energjisë dhe përqendrimit.
Produkti më i ri nga Haje tashmë është pjesë e familjes së produkteve Haje - për më shumë shije në ëmbëlsira, receta familjare dhe momente të ngrohta në shtëpi.