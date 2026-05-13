PSD me aksion simbolik, Molliqaj: "Kllika" e Uran Ismailit e kontrollon PDK-në
Partia Socialdemokrate ka zhvilluar sot një aksion simbolik në sheshin “Nënë Tereza” në Prishtinë, të cilin ia ka kushtuar Partisë Demokratike të Kosovës, duke e akuzuar këtë subjekt për mungesë opozitarizmi dhe ndikim të brendshëm nga një “klikë” udhëheqëse.
Kryetari i PSD-së, Dardan Molliqaj, gjatë këtij aksioni ka drejtuar akuza ndaj disa figurave brenda PDK-së, duke veçuar veçanërisht Uran Ismailin, të cilin e ka përmendur si pjesë të një grupi vendimmarrës brenda partisë.
“Udhëheqësi i klikës së PDK-së edhe i klanit brenda PDK-së është Uran Ismaili. Paramendojeni, nga katër anëtarë të kësaj klike, dy prej tyre as nuk garojnë. Njëri ka qenë kryetar partie, tjetri ka qenë shef i grupit, ministra… as nuk hyjnë në garë fare. Por janë vendimmarrësit në këtë parti“, tha ai.
Molliqaj ka pretenduar se në PDK ekziston një grup i vogël që, sipas tij, kontrollon vendimmarrjen dhe proceset e brendshme, përfshirë edhe përzgjedhjen e kandidatëve dhe qëndrimet politike të partisë.
Ai ka përmendur edhe rastin e Fatmir Limajt, duke thënë se vendimet për të nuk janë marrë në mënyrë formale brenda strukturave të partisë, por janë përcaktuar më herët nga individë të caktuar.
“A e dini që refuzimi i Fatmir Limajt nuk është bërë në mbledhjen e kryesisë të PDK-së? Një javë më herët e keni një intervistë në ‘Pressing’, udhëheqësi i klikës së PDK-së, Uran Ismaili, i cili thotë që nuk do ta marrim Fatmir Limajn. Mbledhja e kryesisë ka qenë veç formalizim i vendimit të tij“, u shpreh ai.
Sipas tij, edhe renditja e kandidatëve në listat zgjedhore nuk reflekton gjithmonë votën e brendshme, duke ngritur pretendime për ndryshime në përfaqësim pavarësisht rezultateve të votimit.
Në fund, Molliqaj ka kritikuar edhe opozitën në përgjithësi, duke thënë se ajo nuk po arrin të bëjë përballje të vërtetë politike me pushtetin, ndërsa ka bërë thirrje që qytetarët të mbështesin PSD-në si alternativë opozitare./Telegrafi/