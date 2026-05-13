Gjenden mbi 200 fishekë dhe një uniformë me logo të Serbisë në një shtëpi të pabanuar në Zubin Potok
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të martën rreth orës 17:00, në Zubin Potok.
Tutje në raport thuhet se rasti është duke u hetuar nga ekipet relevante policore.
“Zubin Potok / 12.05.2026 – 17:00. Raportohet se në një shtëpi të pa banuar janë gjetur dhe sekuestruar 297 fishekë dhe një uniformë me logo të serbisë. Rasti është duke u hetuar nga ekipet relevante policore”, thuhet në raport. /Telegrafi/