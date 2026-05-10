Pa radhë tankesh apo transportues raketash: Ja si u përshkrua 'parada e reduktuar' e Putinit nëpër Sheshin e Kuq të Moskës
Presidenti rus Vladimir Putin mbikëqyri një paradë të reduktuar të Ditës së Fitores në Moskë të shtunën, pa radhët e zakonshme të tankeve ose transportuesve të raketave që lëviznin nëpër Sheshin e Kuq për të shënuar rolin e Bashkimit Sovjetik në mposhtjen e Gjermanisë naziste.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë fajësoi "situatën aktuale operative" për ceremoninë e përmbajtur, një referencë për pushtimin e vazhdueshëm të Ukrainës.
Por udhëheqësit rusë thuhet se ishin gjithashtu të konsumuar nga kërcënimi që i paraqiste ngjarjes flota e dronëve me rreze të gjatë veprimi e Kievit, të cilët janë bërë gjithnjë e më të sofistikuar vitet e fundit.
Parada normalisht ka shërbyer si një shfaqje force nga Rusia, si për të nderuar 27 milionë qytetarët sovjetikë që vdiqën në Luftën e Dytë Botërore, ashtu edhe për të demonstruar fuqinë e madhe ushtarake të vendit, duke përfshirë raketat e saj balistike ndërkontinentale të afta për armë bërthamore.
Megjithatë, parada “më e thjeshtë” e Ditës së Fitores e Moskës në kujtesën e fundit vjen ndërsa Kremlini po përpiqet të arrijë përfitime domethënëse në fushën e betejës në Ukrainë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Siç bëjnë të ditur mediat, përcjell Telegrafi, më pak udhëheqës ndërkombëtarë dhe shtyp ishin të pranishëm sesa në paradën e madhe të vitit të kaluar, duke detyruar shumicën e shtypit të mbështetet në median shtetërore ruse të pranishme në këtë ngjarje.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha të premten se numri i gazetarëve është i kufizuar, "meqenëse e gjithë ceremonia është disi e kufizuar".
CNN theksoi se fillimisht ishte akredituar për të marrë pjesë në paradë, por këto privilegje iu hoqën të enjten.
Udhëheqësi bjellorus Alexander Lukashenko, presidenti i Laosit Thongloun Sisoulith dhe mbreti malajzian Sultan Ibrahim ishin midis të pranishmëve, ndërsa ushtarët dhe marinarët rusë - së bashku me trupat e Koresë së Veriut që thuhet se luftuan përkrah tyre në Ukrainë - marshuan në kryeqytetin e vendit, ndërsa avionët luftarakë fluturonin sipër. Kjo zgjati vetëm 45 minuta.
Ndërkohë, një përshkrim rreth paradës ka bërë edhe Steve Rosenberg, redaktor për Rusinë në BBC, duke sjell një pamje të ndryshme të Paradës së Fitores në Moskë këtë vit.
Sipas tij, ngjarja në Sheshin e Kuq u zhvillua me shumë më pak gazetarë ndërkombëtarë dhe me një prani më të reduktuar të liderëve botërorë.
Edhe organizimi i paradës ishte dukshëm i tkurrur krahasuar me vitet e mëparshme.
Siç ka thënë ai, një nga ndryshimet më të mëdha ishte mungesa e plotë e pajisjeve të rënda ushtarake si tanket dhe raketat, të cilat zakonisht shërbejnë si shfaqje force e Kremlinit. Këtë vit ato u zëvendësuan me shfaqje në ekrane gjigante.
Autoritetet ruse e justifikuan këtë me shqetësime sigurie, duke pasur frikë nga sulme të mundshme me dronë nga Ukraina. Megjithatë, parada kaloi pa incidente. /Telegrafi/