Nga tanket te dronët: Lufta me dronë e Ukrainës po ripërcakton strategjinë e fushëbetejës së Gjermanisë
Pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës nga Rusia ka riformësuar rrënjësisht luftën moderne.
"Vitin e kaluar, kam parë një tank në fushën e betejës", tha Kaporali Dmytro Zhluktenko, i cili është përgjegjës për analizimin e mësimeve të luftimit brenda Regjimentit të 413-të të Sistemeve Pa Pilot "RAID" të Forcave të Armatosura të Ukrainës.
"Kur flet me ushtrinë gjermane, ata thonë: ju nevojiten këto tanke sepse janë gjëja më e rëndësishme në luftë. Ne nuk mendojmë kështu, pasi lufta ka ndryshuar aq shumë që nga viti 2022, deri në atë masë sa qasjet e vjetra nuk do të funksionojnë. Dronët mund të blihen në momentin e fundit, pasi teknologjia po ndryshon vazhdimisht", tha Zhluktenko gjatë një konference për shtyp të organizuar nga Byroja Gjermano-Ukrainase në Berlin.
"Do të thosha se kjo është një çështje qasjeje dhe doktrine. Disa nga qasjet ndaj luftës - mendojmë ne - janë pak të vjetruara", shtoi ai, transmeton Telegrafi
A është përshtatur Gjermania me luftën moderne?
Gjatë katër viteve të fundit, lufta e përgjithshme e Rusisë kundër Ukrainës ka shkaktuar një të ashtuquajtur Zeitenwende ose pikë kthese në Gjermani, me Berlinin që rrit shpenzimet e mbrojtjes në një përpjekje për të rindërtuar me shpejtësi Bundeswehr-in, si në fuqi njerëzore ashtu edhe në pajisje ushtarake.
Kjo shtytje përfshin armë tradicionale të rënda siç janë tanket e betejës. Deri në vitin 2027, për shembull, brigada e 45-të e tankeve të betejës në Lituani pritet të marrë 123 tanke Leopard 2A8, së bashku me disa mijëra dronë sulmues.
Një lëvizje në drejtimin e duhur, por ende larg nga e mjaftueshme, sipas katër oficerëve ukrainas të dronëve nga Regjimenti i 413-të "RAID" i Forcave të Sistemeve pa Pilot të Ukrainës.
"Pashë shumë probleme në ushtrinë gjermane sesa të flisje për dronë", tha kapiten Oleksandr Voitko, zëvendëskomandanti i njësisë.
Voitko shtoi se ushtritë kanë nevojë për "po aq dronë kamikazë FPV sa plumba".
"Plumbat janë shumë të thjeshtë për t'u prodhuar. Por nuk thua se do të prodhosh plumba në momentin e fundit. Sepse momenti i fundit është kur qëllon armikun tënd. Mendoj se askush nuk e di se kur do të jetë ky moment i fundit", shtoi ai.
Voitko argumentoi se ndërsa Bundeswehr zotëron disa aftësi të teknologjisë së lartë me dronë - duke përfshirë dronë kamikazë me krahë fiks dhe sisteme zbulimi me rreze të gjatë - asaj i mungon ajo që ai e përshkroi si "dy instrumentet më efektive kundër këmbësorisë armike. Dronët kamikazë FPV dhe dronë bombardues të aftë për të hedhur eksplozivë. Sipas zëvendëskomandantit, "80% e këmbësorisë ruse në Ukrainë është shkatërruar nga këto dy lloje dronësh".
"Siç e kuptoj, kjo çështje nuk është as në axhendën e ushtrisë gjermane tani, por është instrumenti më efektiv kundër këmbësorisë armike", tha Voitko.
Ai shtoi se Gjermanisë do t'i duheshin këto aftësi për të mbrojtur shtetet baltike në rast të një sulmi rus.
"Tani për tani, Gjermania nuk është e përgatitur të përballet me këtë lloj lufte që Rusia e ka zotëruar në Ukrainë", shtoi Zhluktenko.
"Tani ka dy ushtri në botë që janë të gatshme dhe dinë shumë për luftën e përqendruar te dronët: Ukraina dhe Rusia. Problemi i dytë është se edhe me këto dronë të teknologjisë së lartë, ushtria gjermane nuk ka mjaftueshëm," shpjegoi Voitko. Sipas tij, vende si Rusia "mund të përballojnë shkallë shumë të larta humbjesh", theksoi ndër tjera.
"Ju nevojiten shumë dronë për të shkatërruar kaq shumë objektiva sa një ushtri e madhe si ushtria ruse do të vuajë," tha ai. "Ju mund të shkatërroni shumë objektiva, edhe nëse keni dronë shumë të mirë, por do të jetë një shkallë humbjeje që një ushtri e tillë mund ta përballojë - dhe ju nuk do të fitoni", shtoi Voitko.
Ushtarë ukrainas që stërvisin trupat gjermane
"Një pyetje shumë e rëndësishme nuk është vetëm numri i dronëve, por edhe numri i pilotëve të trajnuar", tha Voitko.
"Nuk e di sa pilotë të trajnuar mirë ka ushtria gjermane tani. Nuk mendoj se shumë", shtoi ai.
Për arsye sigurie, ushtria gjermane nuk zbulon se sa operatorë dronësh ka aktualisht. Megjithatë, ajo që është e qartë është se Gjermania dëshiron të zgjerojë ndjeshëm trajnimin e dronëve në të gjitha forcat e armatosura.
Ministria gjermane e Mbrojtjes thotë se operacioni me dronë do të bëhet pjesë e stërvitjes bazë ushtarake më vonë këtë vit, ndërsa Bundeswehr përshpejton përpjekjet për t'u përshtatur me mësimet nga Ukraina.
Oficerët ukrainas besojnë se Kievi mund të ndihmojë drejtpërdrejt në stërvitjen e trupave gjermane.
"Po, ne jemi gati tani", tha Kapiten Markiian Yatsyniak, zëvendës- komandant, kur u pyet nëse instruktorët ukrainas do të ishin të gatshëm të stërvitnin ushtarët gjermanë.
Një mundësi, theksoi ai, do të ishte që Ukraina të dërgonte instruktorë të certifikuar me përvojë në vijën e frontit në Gjermani.
"Mënyra më e lehtë për ne padyshim do të ishte ta siguronim atë në tokën tonë, në mënyrë që trupat gjermane të mbërrijnë në Ukrainë dhe ne të ofrojmë spektrin e plotë të shërbimeve të trajnimit", shtoi ai.
Vetëm mbrojtja kolektive mund të garantojë sigurinë
Në shkurt të vitit 2026, ministritë e mbrojtjes gjermane dhe ukrainase nënshkruan një marrëveshje që u lejon ushtarëve ukrainas të marrin pjesë në trajnimin e trupave gjermane.
Luftëtarët ukrainas me përvojë luftarake tani po udhëzojnë personelin e Bundeswehr në shkollat e ushtrisë në vende të tilla si Munster dhe Ingolstadt, duke u përqendruar në taktikat, mbrojtjen nga dronët dhe mësimet në vijën e frontit nga lufta.
"Qëllimi është mbi të gjitha të integrohet përvoja e ushtarëve ukrainas në trajnimin e ushtrisë", tha një zëdhënës i ushtrisë gjermane për agjencinë gjermane të lajmeve dpa në atë kohë.
Pak detaje të mëtejshme u bënë publike.
"Ushtria dëshiron të përfitojë në çdo fushë nga përvoja e forcave të armatosura ukrainase", tha gjenerallejtënant Dr Christian Freuding, inspektor i ushtrisë gjermane, për gazetën gjermane Welt am Sonntag në prill.
"Trajnimi sot duhet të pasqyrojë kërcënimin nga dronët, dhe përdorimi i dronëve brenda forcave tona duhet të bëhet natyrë e dytë. Tani për tani, nuk ka askush më të mirë për të mësuar këtë sesa ukrainasit", shtoi ai.
Freuding shtoi se instruktorët ukrainas ishin vendosur tashmë në shkollën e korpusit të blinduar, qendrën e trajnimit të sistemeve pa pilot të ushtrisë dhe shkollën e inxhinierisë, me programe të mëtejshme të planifikuara në shkollën e artilerisë.
"Ne duam ta përhapim këtë shumë më gjerësisht në të gjithë ushtrinë", tha ai.
Oficerët ukrainas argumentuan se ndarja e ekspertizës së dronëve ka të bëjë në fund të fundit me sigurinë kolektive të Evropës dhe NATO-s.
"Ne të gjithë së bashku jemi në gjendje të mbrojmë veten dhe kontinentin tonë vetëm nëse punojmë së bashku. Nëse të paktën jeni aq të fortë sa jemi ne në këtë moment", tha Zhluktenko. /Telegrafi/