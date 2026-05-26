“Labirinti” i Julian Alvarez: Klubi i ri dhe kërkesa prej 150 milionë eurove
E ardhmja e Julián Alvarez ka hyrë në një fazë të ndërlikuar negociatash, teksa sulmuesi argjentinas – sipas asaj që raporton MARCA – ua ka bërë të qartë drejtuesve të Atlético Madridit se nuk dëshiron ta rinovojë kontratën dhe se nuk do ta pranojë as ofertën për rritje page, pasi plani i tij është të luajë me një fanellë tjetër sezonin e ardhshëm.
Sipas të njëjtit medium, Julian e ka edhe destinacionin e preferuar, Barcelona. Pikërisht këtu nis “labirinti” i transferimit, sepse dëshira e lojtarit nuk mjafton kur bëhet fjalë për shifra të mëdha dhe raporte mes rivalëve në La Liga.
Álvarez ka një klauzolë lirimi prej 500 milionë eurosh, praktikisht e paarritshme për çdo klub. Prandaj, skenari real është negociata direkte mes Barcelonës dhe Atléticos. Mirëpo, në “Metropolitano” – sipas MARCA – pozicioni është i prerë, nuk do të merret parasysh asnjë ofertë që nuk nis të paktën nga 150 milionë euro.
Kjo e vendos Barcelonën në vështirësi, pasi – sipas raportimeve – nuk i ka aktualisht burimet financiare të nivelit të dy pretendentëve të tjerë që përmenden në sfond, PSG dhe Arsenal.
Ideja e “lojtarëve në marrëveshje” ndan Atléticon
Një rrugë për ta ulur çmimin mund të ishte përfshirja e lojtarëve të Barcelonës në marrëveshje, si pjesë e kompensimit financiar. Por edhe kjo, sipas këtij mediumi, nuk është e thjeshtë, pasi brenda hierarkisë së Atléticos ka mendime të ndara.
Disa e shohin si opsion të pranueshëm shkëmbimin me lojtarë që mund t’i përshtaten skuadrës, ndërsa të tjerë preferojnë të arkëtojnë një shumë të madhe dhe të investojnë në treg për lojtarë që nuk vijnë nga Camp Nou.
Për më tepër, që kjo skemë të funksionojë, duhen përmbushur disa kushte. Atletico Madridi duhet t’i dojë realisht lojtarët që ofrohen dhe vetë ata lojtarë duhet të jenë të gatshëm të kalojnë te rivali në Madrid.
Dy ritme të ndryshme negociatash: Atlético s’do sagë, Barça llogarit te dëshira e lojtarit
Atletico Madridi, sipas raportimeve, nuk dëshiron një sagë të zgjatur, sepse në rast shitjeje do t’i duhet të gjejë shpejt një sulmues të nivelit të lartë për zëvendësim.
Ndërkohë, Barcelona po ecën me një ritëm tjetër. Ajo mbështetet te fakti që lojtari e dëshiron Barcelonën, duke shpresuar se kjo do t’i japë avantazh në negociata dhe do t’i lejojë t’i zgjasë bisedimet deri sa të gjendet një formulë e pranueshme.
Megjithatë, situata mbetet e hapur edhe për opsione të tjera. MARCA thekson se Julián, në parim, nuk e ka në plan të kthehet në Ligën dhe as të shkojë te PSG, pavarësisht dëshirës së madhe që thuhet se e ka trajneri Luis Enrique.
Por nëse Barça nuk arrin t’i përmbushë kërkesat e Atléticos, atëherë lojtari mund të detyrohet të shqyrtojë alternativa të tjera.
Mund të ndodhë edhe skenari “i papritur”
Në fund, nuk përjashtohet as skenari që Álvarez të qëndrojë te Atlético, pavarësisht se e ka komunikuar qëndrimin e tij. Do të ishte rruga më e vështirë pas asaj që është raportuar, por mund të kthehet në “zgjidhjen e vetme” nëse nuk gjendet formula financiare që i kënaq të gjitha palët.
Në këtë mënyrë, “labirinti” i Julián Álvarez vazhdon. Ai e di ku dëshiron të përfundojë, por tani gjithçka varet nga paratë, kompromiset dhe sa gjatë do të zgjasë loja e nervave mes Barcelonës dhe Atléticos. /Telegrafi/