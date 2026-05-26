Hapet aplikimi për studentët për shtesën prej 100 eurove
Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati, ka njoftuar se është hapur aplikimi për studentët për përfitimin e shtesës së njëhershme prej 100 eurove.
Sipas Muratit, aplikimi është bërë i qasshëm përmes platformës e-Kosova, në kategorinë “Familja”.
“Hapet aplikimi për studentë për shtesën e njëhershme prej 100 eurove”, ka bërë të ditur ai.
Murati ka sqaruar se janë publikuar dy formularë aplikimi – një për studentët që janë shtetas të Kosovës dhe një tjetër për studentët që nuk kanë shtetësi të Kosovës, por studiojnë në vend.
“Aplikimi për student është hapur në platformën e-Kosova tek shërbimet dhe kategoria familja. Njëri formular është për studentët që janë shtetas të Kosovës dhe tjetri është për ata që nuk e kanë shtetësinë, por që studiojnë në Kosovë”, tha ai.
Afati për aplikim për studentët mbetet i hapur deri më 5 qershor.
Kujtojmë se Qeveria në detyrë e Kosovës në mbledhjen e fundit ka marrë vendim për ekzekutimin e Pakos për përballje me inflacionin 2.0 e cila parasheh mbështetje për kategori të ndryshme shoqërore si pensionistë, fëmijë, lehona, studentë aktivë, punëtorë privatë e familje në nevojë. /Telegrafi/