Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare, Dritëro Arifi, ka komentuar vizitën e fundit të delegacionit të kongresistëve amerikanë në Luginën e Preshevës, duke theksuar se kjo vizitë pritet të sjellë konfirmim të gjetjeve dhe shqetësimeve ekzistuese për gjendjen e shqiptarëve në këtë rajon.

Në një lidhje direkte në Five të TV Dukagjinit, Arifi ka thënë se kongresistët amerikanë do të befasohen në mënyrë negative nga qasja e Serbisë ndaj shqiptarëve të Luginës së Preshevës, si dhe nga kushtet e jetesës dhe funksionimit institucional në këtë zonë.


Ai shtoi gjithashtu se, sipas tij, Bashkimi Evropian ka treguar një qasje më të rezervuar ndaj kësaj çështjeje, ndërsa zhvillime të tilla mund të “rizgjojnë” interesin e BE-së për të adresuar më me seriozitet problemet e shqiptarëve në Serbi.

“Vizita e tyre do t’i konfirmoj gjetjen që janë prezantuar. Ata do të befasohen në mënyrën negative për qasjen e Serbisë karshi shqiptarëve të Luginës. Por edhe mënyrën se si jetohet, veprohet e të tjera. Do të jetë edhe një raport, besoj që do të ketë ende shumë punë për të iu qasur më seriozisht edhe institucionet e tjera në SHAB me këtë çështje. Që të krijime, të bëhet si një kush, që BE i ka mbyllur sytë në këtë pikë. Dhe besoj që kjo mund ta rizgjojë edhe BE, që Serbia nuk mund të jetë evropiane derisa nuk sillet si e tillë”, ka thënë Arifi.

