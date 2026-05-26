Osmani: Bashkohu, për një Kosovë që s’i nënshtrohet frikës, por ecën me dinjitet, drejtësi dhe shpresë
Kandidatja për presidente, Vjosa Osmani, ka bërë thirrje për t’u bashkuar rreth vizionit të saj dhe të LDK-së.
Pak ditë para se të hapet zyrtarisht fushata, e ku LDK-ja do të ketë tubimin e madh elektoral, Osmani ka thënë se “BASHKOHU është zëri i atyre që nuk pranojnë ta shohin Kosovën të lodhur nga ndarjet, frika dhe urrejtja.”
“Është thirrje për njerëzit që ende besojnë se ky vend mund të udhëhiqet me ndershmëri, dije dhe guxim qytetar. Kur përçarja bëhet armë politike, bashkimi bëhet rezistencë. E kur humbet shpresa, është detyrë kombëtare ta rikthejmë së bashku’’.
‘’Sepse e ardhmja nuk fitohet duke e luftuar njëri-tjetrin, por duke u ngritur bashkë. Prandaj BASHKOHU, për një Kosovë që nuk i nënshtrohet frikës, por ecën me dinjitet, drejtësi dhe shpresë.”, ka shkruar Osmani.