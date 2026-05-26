Sorensen, për dialogun Kosovë-Serbi: S’ka bilateralizim, nevojitet normalizimi
Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë–Serbi, Peter Sørensen, ka deklaruar se Kosovës dhe Serbisë u nevojitet normalizimi i marrëdhënieve për të avancuar në rrugën drejt integrimit evropian.
Këto komente Sorensen i bëri pas një takimi me ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Ferit Hoxha, ku në fokus të diskutimeve ishte procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe perspektiva evropiane e rajonit.
Përmes një postimi në rrjetin social “X”, Sorensen tha se dialogu do të vazhdojë të mbetet proces i lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe hodhi poshtë mundësinë e bilateralizimit të tij.
“Fola për dialogun mbi normalizimin midis Kosovës dhe Serbisë. Nënvizova se nuk do të ketë bilateralizim të dialogut. Ai mbetet një proces i lehtësuar nga BE midis Kosovës dhe Serbisë”, shkroi ai.
Tutje, emisari evropian theksoi se normalizimi është i domosdoshëm për të dyja palët në funksion të avancimit drejt Bashkimit Evropian.
“Të dyja palët kanë nevojë për normalizim për të përparuar në rrugën e tyre drejt BE-së”, shtoi Sorensen.
With 🇦🇱 FM @HoxhaFer, I spoke about the Dialogue on normalisation between Kosovo and Serbia. Underlined there will be no bilateralisation of the Dialogue. It stays an EU-facilitated process between Kosovo and Serbia. Both parties need normalisation to advance on their EU paths. pic.twitter.com/zajwK5AXFA
— EUSR for Belgrade-Pristina Dialogue (@EUSR_Dialogue) May 26, 2026