Marca me artikull të veçantë: Muriqi nuk është “Pirati”, ai është thesari
Të gjitha lamtumirat zakonisht janë të hidhura dhe të ëmbla; ka momente lumturie në disa prej tyre, por shumica dërrmuese janë të mbushura me nostalgji, dhimbje dhe lot. Dhe pa e ditur ende rezultatin zyrtar, duket se tifozët e Mallorcas do ta vuajnë këtë me Vedat Muriqin.
Pavarësisht rënies së Mallorcas nga kategoria, 23 golat e Vedatit dëshmojnë për efektivitetin e një sulmuesi të shkëlqyer para portës.
Ylli kosovar është ndoshta lojtari i Mallorcas me vlerën më të mirë në treg këtë verë. Vetëm një emër tjetër, ai i portugezit Samu Costa, mund t'i afrohet reputacionit aktual të sulmuesit të Mallorcas.
Sulmuesi i Mallorcas fiton një pagë që duket e paqëndrueshme në kategorinë e dytë të futbollit spanjoll. Edhe pse nuk ka shifra zyrtare, paga e tij vlerësohet të jetë rreth katër milionë euro bruto.
I mbrojtur nga një klauzolë lirimi prej afër 40 milionë eurosh , klubi është i vetëdijshëm se ofertat do të jenë më të ulëta për shkak të situatës sportive dhe financiare me të cilën po përballet klubi pas rënies nga kategoria.
Liga turke ka ruajtur gjithmonë interesin për Muriqin
Muriqi nuk do të ishte kundër kthimit në shtëpi, pavarësisht se është absolutisht i kënaqur me ishullin dhe gjithçka që ka përjetuar gjatë kohës së tij atje. Fenerbahce nuk e ka humbur kurrë kontaktin me kosovarin dhe, në fakt, thuhet se i ka bërë atij oferta financiare që tejkalojnë shumë ato që Mallorca mund të ofrojë aktualisht.
Galatasaray gjithashtu i vendosi sytë nga golashënuesi më i mirë i Mallorcas kur pati spekulime për një zëvendësim të mundshëm për Mauro Icardi.
Milionat nga Arabia Saudite e tunduan gjithashtu Vedatin
Vetë lojtari pranoi në disa intervista se kishte marrë oferta nga Lindja e Mesme, megjithëse ai i dha përparësi faktorëve të tjerë personalë dhe sportivë që e çuan të vendoste të qëndronte në Mallorca.
Edhe brenda vetë ligës vendase, Muriqi pretendoi se kishte marrë oferta nga klubet spanjolle që garojnë në garat evropiane këtë sezon. Emri i fundit i madh i lidhur me sulmuesin ishte Barcelona.
Hansi Flick e pëlqen profilin e Vedatit dhe, pasi riorganizoi një skuadër që fitoi së fundmi La Ligën, ai nuk do të ishte kundër shtimit të një sulmuesi të besueshëm që mund të marrë një rol dytësor në sulm./Telegrafi/