Barcelona synon Vedat Muriqin si zëvendësues të Lewandowskit
Barcelona ka nisur të lëvizë seriozisht për të gjetur zëvendësuesin e Robert Lewandowskit, ndërsa në listën e klubit katalanas ka përfunduar edhe emri i sulmuesit kosovar Vedat Muriqi.
Sulmuesi i Mallorcas po shihet si një alternativë surprizë, por gjithnjë e më e arsyeshme për repartin ofensiv të skuadrës së drejtuar nga Hansi Flick.
Muriqi zhvilloi një sezon fantastik individual në La Liga, duke realizuar 23 gola, megjithëse nuk arriti ta shpëtojë Mallorcan nga rënia në kategorinë e dytë.
Forma e tij ka tërhequr vëmendjen e Barcelonës, e cila po kërkon një sulmues me përvojë, fizik të fortë dhe efikasitet të menjëhershëm para portës.
Drejtori sportiv Deco vlerëson profilin e sulmuesit kosovar, i cili njihet mirë me kampionatin spanjoll, dominon lojën në ajër dhe ofron një prani fizike që aktualisht mungon në repartin ofensiv të Barcelonës.
Klubi katalanas nuk e konsideron Muriqin si një investim afatgjatë, por si një zgjidhje praktike dhe të menjëhershme pas largimit të Lewandowskit.
Rënia e Mallorcas në Segunda Division mund të luajë një rol kyç në negociata. Humbja e të ardhurave financiare pritet ta detyrojë klubin spanjoll të rishikojë planet ekonomike, duke hapur mundësinë për shitjen e yllit kosovar.
Barcelona besohet se është e gatshme të ofrojë rreth 15 milionë euro për transferimin e tij, një shumë e konsideruar e përballueshme për kushtet aktuale financiare të klubit.
Edhe vetë Muriqi mund ta shohë me sy pozitiv një transferim në “Camp Nou”, pasi kjo do t’i jepte mundësinë të luftojë për trofe dhe të luajë në nivelet më të larta të futbollit evropian.
Sulmuesi kosovar shihet si një lojtar që mund t’i japë Barcelonës alternativa të ndryshme në sulm, sidomos kundër skuadrave që mbrohen thellë.
Ndërkohë, interesim për Muriqin ka edhe nga klubet e MLS-së në Shtetet e Bashkuara, të cilat vazhdojnë të monitorojnë situatën e tij.
Megjithatë, mundësia për t’u transferuar te Barcelona mbetet një opsion shumë më tërheqës nga aspekti sportiv.
Barcelona po shqyrton mundësinë që t’i ofrojë kosovarit një kontratë dyvjeçare, në një operacion që nuk do të kishte karakter mediatik, por që shihet si një lëvizje inteligjente dhe funksionale për të mbushur boshllëkun e lënë nga Lewandowski. /Telegrafi/